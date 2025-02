„Straffällige Einwanderer abschieben“

Die Stimmung in der Wirtschaft ist schlecht. Wo sehen Sie die größten Probleme, aber auch die entscheidenden Chancen für die heimischen Unternehmen? Und was wollen Sie für die Landwirte anpacken?

RAINER ROTHFUSS: Das Problem liegt allein in der Politik. Der Ukraine-Krieg hat unsere Wirtschaft hart getroffen. Aber nur, weil die Bundesregierung die falschen Entscheidungen getroffen hat. Wir brauchen sofort Frieden. Alle selbstschädigenden Sanktionen gegen Russland müssen weg, damit Wirtschaft und Verbraucher wieder günstiges Erdgas von dort beziehen können. Heimische Betriebe ächzen unter einer immensen Steuer- und Bürokratielast. Unseren Landwirten geht es nicht besser. Sie werden von überzogenen Umweltauflagen aus Brüssel erdrückt. Unsere Kleinbetriebe sollen durch das faktische Verbot der Anbinde- und Kombihaltung vom Höfesterben erfasst werden. Unsere Bauern brauchen mehr Entscheidungsfreiheit, Planungssicherheit und weniger Dokumentationspflichten. Eine heimische Molkerei plant bereits Käse aus gentechnisch erzeugter Kunstmilch zu produzieren. Wir wollen Käse aus gesunder Kuhmilch.

