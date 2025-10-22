Kein Geld für Besen zum Kehren: So ist die Situation an Schulen in Kempten

Die Stadt Kempten muss kräftig sparen - das merken die Bürger inzwischen in vielen Bereichen. Auch die Schulen bleiben nicht außen vor. Doch „der Einsparzwang kommt an seine Grenzen“, betonte Barbara Haggenmüller (Grüne), Schulbeauftragte im Stadtrat, im Ausschuss für Schule und Sport. Sie berichtete von besonders krassen Fällen aus dem Alltag und machte gleichzeitig deutlich: Die Herausforderungen werden in den nächsten Jahren noch größer, etwa angesichts des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung ab 2026.
Klamme Kassen
