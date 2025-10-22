Icon Menü
Schulen in Kempten: Stadträtin warnt, dass „Einsparzwang an seine Grenzen kommt“

Klamme Kassen

Kein Geld für Besen zum Kehren: So ist die Situation an Schulen in Kempten

Eine Stadträtin berichtet über die Situation der Schulen in Kempten. Dabei zeigt sich: Schon bei kleinen Investitionen fehlt inzwischen das Geld.
Von Dominik Riedle
    In viele Schulen hat die Stadt Kempten investiert, etwa beim Neubau der zehnten Grundschule am Aybühlweg.
    In viele Schulen hat die Stadt Kempten investiert, etwa beim Neubau der zehnten Grundschule am Aybühlweg. Foto: Ralf Lienert

    Die Stadt Kempten muss kräftig sparen - das merken die Bürger inzwischen in vielen Bereichen. Auch die Schulen bleiben nicht außen vor. Doch „der Einsparzwang kommt an seine Grenzen“, betonte Barbara Haggenmüller (Grüne), Schulbeauftragte im Stadtrat, im Ausschuss für Schule und Sport. Sie berichtete von besonders krassen Fällen aus dem Alltag und machte gleichzeitig deutlich: Die Herausforderungen werden in den nächsten Jahren noch größer, etwa angesichts des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung ab 2026.

