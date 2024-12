„Das Dorf ist wie tot“: In Jungholz stehen die Skilifte diesen Winter still

Kleine Schneeflocken fallen auf den leeren Parkplatz in Jungholz. Unterhalb des Skilifts „Bischlagbahn“ in dem kleinen Ort im Tannheimer Tal bleibt die Schneedecke an diesem Tag unberührt. Kein einziges Auto steht hier auf dem Parkplatz. Kein einziger Skifahrer trägt seine Ski Richtung Piste. Die Sessel des Skilifts sehen aus, als würden sie sich jeden Moment in Bewegung setzen - aber sie stehen still. Nicht nur heute. Den ganzen Winter über wird das so bleiben.

Franziska Jahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jungholz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Skilift Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis