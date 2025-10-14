Icon Menü
Tempo 100 auf der A7: Lärmhöchstgrenze in Kempten nicht erreicht

Nächtliche Raser auf der Autobahn in Kempten

Obwohl Anwohner nachts nicht schlafen können: Tempolimit auf der A7 bei Lenzfried kommt nicht

Obwohl die Anwohner beispielsweise im Stadtteil Lenzfried durch rasende Motorrad und Autofahrer in ihrer Nachtruhe gestört sind, sieht die Autobahngesellschaft die Voraussetzungen für eine Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit nicht erfüllt.
Von Michael Mang
    Von einem Tempolimit auf der Autobahn erhoffen sich die Bewohner von Lenzfried eine Reduzierung des Verkehrslärms.
    Von einem Tempolimit auf der Autobahn erhoffen sich die Bewohner von Lenzfried eine Reduzierung des Verkehrslärms. Foto: Matthias Becker

    Über den Lärm der Autobahn A7 klagen die Anwohnerinen und Anwohner des Stadtteils Lenzfried seit vielen Jahren und fordern ein Tempolimit. Auch die Kemptener Grünen machen sich wie berichtet dafür stark, beim Fernstraßenbundesamt auf dem Abschnitt innerhalb der Stadtgrenze eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern festzulegen. Diese Beschränkung soll von 22 bis 6 Uhr gelten, um die Nachtruhe der Anwohner zu schützen. Doch für so eine Regelung reichen die errechneten Lärm-Messwerte nicht aus, erklärte jetzt Tobias Ehrmann, Leiter der Außenstelle Kempten der Autobahn GmbH, im Mobilitätsausschuss.

