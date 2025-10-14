Obwohl Anwohner nachts nicht schlafen können: Tempolimit auf der A7 bei Lenzfried kommt nicht

Über den Lärm der Autobahn A7 klagen die Anwohnerinen und Anwohner des Stadtteils Lenzfried seit vielen Jahren und fordern ein Tempolimit. Auch die Kemptener Grünen machen sich wie berichtet dafür stark, beim Fernstraßenbundesamt auf dem Abschnitt innerhalb der Stadtgrenze eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern festzulegen. Diese Beschränkung soll von 22 bis 6 Uhr gelten, um die Nachtruhe der Anwohner zu schützen. Doch für so eine Regelung reichen die errechneten Lärm-Messwerte nicht aus, erklärte jetzt Tobias Ehrmann, Leiter der Außenstelle Kempten der Autobahn GmbH, im Mobilitätsausschuss.
Nächtliche Raser auf der Autobahn in Kempten
