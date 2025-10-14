Nächtliche Raser auf der Autobahn in Kempten Obwohl Anwohner nachts nicht schlafen können: Tempolimit auf der A7 bei Lenzfried kommt nicht

Obwohl die Anwohner beispielsweise im Stadtteil Lenzfried durch rasende Motorrad und Autofahrer in ihrer Nachtruhe gestört sind, sieht die Autobahngesellschaft die Voraussetzungen für eine Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit nicht erfüllt.