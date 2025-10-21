Trinkwasser-Ausbau in Wiggensbach: Diese Gebiete erhalten als Erstes einen Anschluss

Als „Schlusspunkt eines langen Prozesses“ bezeichnete Bürgermeister Thomas Eigstler den Beschluss, den der Gemeinderat nun gefasst hat: 450 Haushalte in den Weilern der „Hinteren Pfarr“ sollen ans Trinkwassernetz angeschlossen werden. Seit 2018 diskutiert das Gremium das Projekt, das die Kommune mehrere Millionen Euro kosten wird. Nun lieferten die Verantwortlichen Einblicke in den Plan für die nächsten zehn Jahre und zu der Frage, in welchen Gebieten die Bauarbeiten starten sollen.

