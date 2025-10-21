Icon Menü
Trinkwasser-Ausbau in Wiggensbach: Diese Gebiete erhalten als Erstes einen Anschluss

Grundsatzbeschluss gefällt

Trinkwasser-Ausbau in Wiggensbach: Diese Gebiete erhalten als Erstes einen Anschluss

Ab 2027 starten die Bauarbeiten. Bislang versorgen sich viele Haushalte in der Hinteren Pfarr über eigene Quellen mit Wasser. Was sich ändern soll.
Von Laura Wiedemann
    Viele Menschen in Wiggensbach versorgen sich noch über eigene Quellen mit Trinkwasser. Auf unserem Bild schaut der neunjährige Pankraz in eine Brunnenstube.
    Viele Menschen in Wiggensbach versorgen sich noch über eigene Quellen mit Trinkwasser. Auf unserem Bild schaut der neunjährige Pankraz in eine Brunnenstube. Foto: Matthias Becker

    Als „Schlusspunkt eines langen Prozesses“ bezeichnete Bürgermeister Thomas Eigstler den Beschluss, den der Gemeinderat nun gefasst hat: 450 Haushalte in den Weilern der „Hinteren Pfarr“ sollen ans Trinkwassernetz angeschlossen werden. Seit 2018 diskutiert das Gremium das Projekt, das die Kommune mehrere Millionen Euro kosten wird. Nun lieferten die Verantwortlichen Einblicke in den Plan für die nächsten zehn Jahre und zu der Frage, in welchen Gebieten die Bauarbeiten starten sollen.

