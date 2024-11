Schnee im Allgäu: Kilometerlanger Stau nach Unfall mit neun Autos auf der A96

Winterliche Straßenverhältnisse erwarten die Autofahrer heute am Mittwoch (20.11.2024) im Allgäu. Nach dem Schneefall am frühen Morgen häufen sich die Unfälle aktuell, heißt es bei der Einsatzzentrale der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. Verkehrsteilnehmer sollen vorsichtig fahren.

Laut Polizei kam es seit heute Nacht um zwei Uhr bislang zu rund 40 Unfällen im Allgäu (Stand: 8.10 Uhr). Die meisten verliefen glimpflich. Außerdem waren wegen des starken Windes etliche kleinere Bäume auf die Straßen gefallen.

Die beiden größten Unfälle passierten im Berufsverkehr heute am frühen Morgen auf den Autobahnen in unserer Region.

Unfall heute auf der A96 bei Erkheim: Neun Autos krachen zusammen

Auf der A96 im Unterallgäu in Fahrtrichtung München sorgte ein Unfall für einen langen Stau. Gegen 7.15 Uhr fuhren nahe Erkheim und der Anschlussstelle Stetten neun Autos ineinander. Kurz nach dem Kohlbergtunnel krachte es, die Autos wurden dabei ineinander geschoben. Sieben Menschen erlitten dabei nach ersten Erkenntnissen der Polizei Verletzungen. Aktuell (8.40 Uhr) wird der Verkehr über den Standstreifen geführt, der Rückstau zieht sich über sieben Kilometer.

Unfall auf der A7 bei Kempten heute am frühen Morgen nach Schneefall

Einen größeren Unfall gab es heute Morgen auch auf der A7 bei Kempten in Fahrtrichtung Memmingen. Dort fuhren drei Autos ineinander und blockierten die rechte Spur. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall auf der Autobahn kurz vor dem Parkplatz Vorwald-Ost. Um 7 Uhr war die Polizei vor Ort, um den Unfall aufzunehmen. Demnach kam ein Auto auf der linken Spur ins Schleudern und fuhr in einen anderen Wagen, in dem drei Menschen saßen.

Während der Fahrer des ersten Autos unverletzt blieb, mussten die anderen drei mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die rechte Spur und der Standstreifen waren kurzzeitig gesperrt. Währenddessen wurde der Verkehr auf der Autobahn über die linke Spur geleitet.

Rund 40 Unfälle im Allgäu heute bis zum frühen Morgen

Zum Zeitpunkt des Unfalls auf der A7 waren noch nicht alle Straßen gestreut. Die Winterdienste waren an mehreren Orten in der Region im Einsatz. Bei den meisten der rund 40 Zwischenfälle bis zum frühen Morgen handelte es sich laut Polizei um kleinere Unfälle oder um Auffahrunfälle. Bei fünf Unfällen gab es Verletzte, bei den anderen blieb es bei Blechschäden..

