Bouleturnier im Hofgarten

Kürzlich fand das zweite Herbstturnier der Bouleabteilung des SV Heiligkreuz bei bestem Boulewetter statt. Insgesamt nahmen 17 Mannschaften aus Bayern teil, unter anderem aus Lindau, Biberach, Ravensburg, Lindenberg, Füssen, Sonthofen, Oberstdorf, München und natürlich aus Kempten. Nach drei Vorrunden wurde in A-Turnier und B-Turnier aufgeteilt und im K.-o.-System Viertelfinale, Halbfinale und Finale gespielt. Am Ende siegten klar im A-Turnier die Mannschaft Kempten 1 und im B-Turnier die Mannschaft aus Lindenberg. Beginn war 10 Uhr, Finale war um 18.50 Uhr unter Flutlicht.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet

Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online.

Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!