In Kempten wird es künftig öfter blitzen

Potzblitz - da hat‘s doch grad rot geleuchtet. Und ärgern, und fluchen - müssen die grad da stehen? Die Situation kennen fast alle, die schon mal das Gaspedal beherzter als vorgeschrieben durchgetreten haben. Auf den „Hallo-Wach-Effekt“ - häufig verbunden mit einem Vewarnungsgeld - setzt die kommunale Verkehrsüberwachung. Wer geblitzt wurde, halte sich anschließend besser an die Regeln, sagen die Fachleute. Die Stadt will im Sinne der Verkehrssicherheit „aufrüsten“. Eine zweite Überwachungskamera ist seit Langem bestellt. Zudem wird ein Anhänger beschafft, der an Brennpunkten mit geringem Personaleinsatz über mehrere Tage Tempoverstöße registrieren kann.

Jochen Sentner

Verkehrsüberwachung

Kempten