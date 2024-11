An diesem Wochenende öffnet der Haslacher Adventsmarkt in Oy-Mittelberg

Wer es nicht mehr erwarten kann und im November über den ersten Christkindlesmarkt schlendern möchte, besucht in der kommenden Woche den Adventsmarkt in Haslach (Oberallgäu). In diesem Jahr besteht sogar die Chance, dass es schneit. Was in Haslach geboten ist.

Steckbrief: Das ist der Haslacher Adventsmarkt 2024

Name: Haslacher Adventsmarkt 2024

Ort: 87466 Oy-Mittelberg - Grüntenseestraße 5 - Schützenverein Alpenrose Haslach

Termin: Samstag, 23.11, und Sonntag, 24.11.2024

Programm: Post an das Christkind, Weihnachtsdeko, Geschenke und Adventskränze, Glühwein, Flammkuchen und Gulaschsuppe, Kaffee und Kuchen am Sonntag

Datum und Öffnungszeiten: Wann ist 2024 Weihnachtsmarkt in Haslach?

Der Haslacher Adventsmarkt findet am und im Schützenhaus in der Grüntenseestraße am Samstag, 23., und Sonntag, 24. November 2024, statt. Die Öffnungszeiten:

Samstag, 23. November 2024 : von 16 bis 21 Uhr

Sonntag, 24. November 2024 : von 13 bis 17 Uhr

Programm: Was ist beim Haslacher Adventsmarkt geboten?

Besucherinnen und Besucher des Haslacher Adventsmarktes dürfen sich auf Christkindle-Post freuen und können selbstgemachte Weihnachtsdeko, Geschenkartikel und Adventskränze einkaufen. Das kulinarische Angebot besteht aus einem Glühweinstand, Flammkuchen und Gulaschsuppe. Kaffee und Kuchen gibt es am Sonntag, 24. November.

Die Weihnachtsdekoration und Geschenkartikel haben die Mitglieder des Schützenvereins gebastelt. Beim Kränzebinden in Haslach haben Jung und Alt geholfen.

Genau wie im vergangenen Jahr erwartet die Besucherinnen und Besucher des Adventsmarktes 2024 in Haslach in Oy-Mittelberg ein vielfältiges kulinarisches Angebot. Foto: Gabi Schön-Dobler (Archivbild)

Kinderprogramm: Was gibt es beim Weihnachtsmarkt in Haslach in Oy-Mittelberg für die Jüngsten?

Auch an die jüngsten Besucherinnen und Besucher ist beim Weihnachtsmarkt in Haslach in Oy-Mittelberg gedacht. Für sie gibt es eine Christkindle-Post. Mädchen und Buben, die ihre Wünsche und Gedanken mit dem Christkind teilen möchten, haben an diesem Wochenende hier die Möglichkeit dazu. Selbstverständlich werden auch die Briefe großer Kinder entgegengenommen und an das Christkind weitergeleitet.

Anfahrt zum Weihnachtsmarkt 2024 in Haslach im Oberallgäu

Etwa auf der halben Strecke zwischen Kempten und Füssen liegt die Oberallgäuer Gemeinde Oy-Mittelberg. Im südlichen Gemeindeteil Haslach findet der Adventsmarkt statt. Veranstalter ist das Schützenhaus Alpenrose Haslach, in deren Räumlichkeiten der Weihnachtsmarkt stattfindet.

Hier können Sie beim Adventsmarkt 2024 in Haslach in Oy-Mittelberg parken

Parkplätze gibt es direkt am Schützenhaus oder am Bahnhof Wertach-Haslach (Grüntenseestraße 13, 87466 Oy-Mittelberg).

Die Mitglieder des Schützenvereins Alpenrose Haslach haben die Dekoartion und Geschenke gebastelt, die beim Adventsmarkt 2024 zum Verkauf stehen. Foto: Gabi Schön-Dobler (Archivbild)

Das ist die Geschichte des Haslacher Weihnachtsmarktes im Ostallgäu

Seit etwa einem Vierteljahrhundert gibt es in Haslach in Oy-Mittelberg einen Weihnachtsmarkt. Früher war die Veranstaltung nur an einem Tag. Vor etwa fünf Jahren haben die Jüngeren die Verantwortung übernommen und ein neues Konzept erstellt. Jetzt ist der Adventsbasar an zwei Tagen geöffnet und es gibt weihnachtliches Essen sowie Getränke.

Das sind die Weihnachtsmärkte 2024 im Allgäu

