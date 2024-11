Das ist los beim Sibratshofener Weihnachtsmärktle 2024

In der Alten Schmiede in Sibratshofen findet 2024 wieder ein Weihnachtsmärklte statt. Wir stellen die Veranstaltung der Kunst- und Kulturschmiede, die sein Gebäude in dem Weitnauer Ortsteil dafür nutzt, vor.

Steckbrief: Das ist das Sibratshofener Weihnachtsmärktle 2024

Name: Sibratshofener Weihnachtsmärktle

Ort: In der Alten Schmiede in Sibratshofen (Adresse: Hauptstraße 4, 87480 Weitnau)

Termin: 30.11.2024

Umfang: Weihnachtsmarkt mit Essen, Eierlikör, Krippen und Holzwerken

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Sibratshofen statt?

Das Weihnachtsmärktle in der Alten Schmiede in Sibratshofen startet am Samstag, 30. November, um 15 Uhr. Die Veranstaltung soll laut den Organisatoren gegen 21 Uhr enden.

Was ist bei dem Weihnachtsmärktle nahe Weitnau geboten?

Auf dem kleinen Weihnachtsmarkt in Sibratshofen wird es laut der Kunst- und Kulturschmiede „geschreinerte Holzwerke, feinsten Eierlikör und wunderschöne Krippen“ geben. Alle Produkte sind selbst gemacht. Die Veranstaltung richtet sich unter anderem an Gäste, die noch nach Weihnachtsgeschenken suchen. Auch zum Flanieren könne man aber vorbeikommen: Für das leibliche Wohl ist laut den Veranstaltern gesorgt.

Weihnachtsmärkte 2024 im Allgäu

Das Sibratshofener Weihnachstmärktle ist eine der ersten Advents-Veranstaltungen, die 2024 im Allgäu stattfinden. In der Vorweihnachtszeit gibt es in der Region wieder viele weitere Märkte, die Besucherinnen und Besucher mit Glühwein und Musik locken. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region.