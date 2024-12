Das ist aktuell auf einem der größten Weihnachtsmärkte im Allgäu geboten

Der Weihnachtsmarkt in Kempten 2024 zählt zu den größten und schönsten im ganzen Allgäu. Und findet auch heuer traditionell auf dem Rathausplatz in der Altstadt statt.

In diesem Jahr wird der Adventsmarkt mit 30 neuen Hütten bestückt. Außerdem zeigt die Krippenbauschule weiterhin die beliebte Ausstellung im Foyer des Rathauses gezeigt. Im Außenbereich präsentieren die Krippenbauer private Schätze in Vitrinen. In unserer Übersicht erfahren Sie alles rund um den Kemptener Weihnachtsmarkt 2024:

Steckbrief: Der Weihnachtsmarkt in Kempten 2024

Name : Weihnachtsmarkt Kempten

Ort : 87435 Kempten, Rathausplatz

Termin : 27.11. bis 22.12.2024

Feierliche Eröffnung : Mittwoch, 27. November, 18 Uhr mit OB und Christkind

Umfang : Programm auf Bühne, 40 Hütten, Ausstellungen, Führungen, Krippenweg, Kempten-Hütte, Weihnachtsmarkt-Bähnle

Icon Vergrößern Der Weihnachtsmarkt 2024 in Kempten ist von Mittwoch, 27.11., bis Sonntag, 22.12.2024, geöffnet. Foto: Ralf Lienert Icon Schließen Schließen Der Weihnachtsmarkt 2024 in Kempten ist von Mittwoch, 27.11., bis Sonntag, 22.12.2024, geöffnet. Foto: Ralf Lienert

Öffnungszeiten: Wann ist Weihnachtsmarkt in Kempten?

Der Weihnachtsmarkt in Kempten beginnt 2024 am Mittwoch, 27. November, und endet am Sonntag, 22. Dezember, auf dem Rathausplatz. Der Adventsmarkt hat wie im Vorjahr an diesen Tagen zu diesen Uhrzeiten geöffnet:

Montags von 12 bis 20 Uhr

Dienstags von 12 bis 20 Uhr

Mittwochs von 12 bis 20 Uhr

Donnerstags von 12 bis 20 Uhr

Freitags von 12 bis 21 Uhr

Samstags von 12 bis 21 Uhr

Sonntags von 12 bis 20 Uhr

Die Kronenstraße wird wohl erneut während des Weihnachtsmarkts ab 18 Uhr gesperrt. Dazu werden Poller hochgelassen.

Preise: Was kostet der Eintritt zum Weihnachtsmarkt in Kempten?

Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt in Kempten ist kostenlos.

Programm: Was wird beim Kemptener Weihnachtsmarkt geboten?

Das komplette Programm zum Weihnachtsmarkt in Kempten finden Besucherinnen und Besucher hier. Wie im vergangenen Jahr soll es 2024 wieder drei Tore zum Weihnachtsmarkt-Gelände am Haupteingang, am Eingang zwischen Verwaltung und Rathaus sowie beim Übergang vom St.-Mang-Platz geben.

Icon Galerie 25 Bilder Der Kemptener Weihnachtsmarkt hat seit Mittwoch (29.11.2023) geöffnet. Die ersten Gäste haben nicht lange auf sich warten lassen.

Wie sieht das Rahmenprogramm zum Weihnachtsmarkt aus?

Auf der Bühne am Rathausplatz gibt es 2024 wieder ein buntes Rahmenprogramm sowie mehrere Ausstellungen wie die der Krippenbauschule Kempten. Außerdem hat der Allgäuer Bildhauer und Künstler Robert Liebenstein eine "lebensgroße Krippe" geschaffen, die in der Vorweihnachtszeit am Rathaus steht. In der Bründl-Krippe sind darüber hinaus über 200 Figuren und Tiere zu sehen. An der Krippe hat Adolf Bründl über Jahrzehnte hinweg gearbeitet und sie Jahr für Jahr erweitert.

Für die jüngeren Besucher gibt es 2024 eine eigene Kinderhütte, in der sie basteln, malen und spielen können. Und auch das Weihnachtsmarkt-Bähnle soll den Markt 2024 bereichern.

Wann kommt der Nikolaus zum Weihnachtsmarkt in Kempten?

Seit 75 Jahren kommt der Stadtnikolaus zu den Kemptener Kindern in die Innenstadt – am Donnerstag, 5. Dezember, ist es wieder soweit: Der Nikolaus und sein Gefolge aus Wichteln, Engeln und Rupprechten verteilen 1700 Päckchen mit gesunden und süßen Gaben. Ab 17.30 Uhr stimmen auf dem Hildegardplatz die Alphornbläser auf die Ankunft ein, der von Oberbürgermeister Thomas Kiechle begrüßt wird. Die Bläsergruppe Lenzfried und Kinder der Sing- und Musikschule übernehmen die musikalische Gestaltung. Die Helfer von Feuerwehr, Technisches Hilfswerk (THW) und Johanniter Unfall Hilfe (JUH) begleiten das Team des Stadtjugendrings Kempten. Die Päckchen packt auch heuer eine Gruppe ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer.

Icon Vergrößern Der Stadtnikolaus ist am Donnerstag, 5. Dezember 2024, in Kempten wieder mit seinen Engeln unterwegs. Foto: Ralf Lienert Icon Schließen Schließen Der Stadtnikolaus ist am Donnerstag, 5. Dezember 2024, in Kempten wieder mit seinen Engeln unterwegs. Foto: Ralf Lienert

Ab 2025 will übrigens eine Spenderin die Finanzierung der Aktion übernehmen. Zuvor hatte die Stadt Kempten Aktion infrage gestellt, weil die Kommune sparen muss.

Wie viele Stände und Aussteller gibt es beim Kemptener Weihnachtsmarkt?

Über 50 Anbieter haben sich für die Hütten auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz beworben, die Vergabe der Stände hat bereits begonnen. Neue Markthütten sind bestellt. In den rustikalen Holzhütten auf dem Markt bieten die Händler viele regionale Spezialitäten an - darunter Glühwein, gebrannte Mandeln, Schneeballen, Baumstriezel oder Feuerzangenbowle.

Welche Ausstellungen gibt es beim Weihnachtsmarkt in Kempten?

Die Ausstellung der Krippenbauschule ist im Foyer des Rathauses geplant. Und davor die "lebensgroße Krippe" von Bildhauer und Künstler Robert Liebenstein.

Wann fährt das Weihnachts-Bähnle in Kempten?

Das Kemptener Weihnachts-Bähnle dreht während des Weihnachtsmarkts auch 2024 seine Runden durch die festlich geschmückte Innenstadt - jeweils von Donnerstag bis Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr zu jeder vollen Stunde für einen guten Zweck. Das Rathaus ist Start und Ziel. Wegen des Wetters kann es kurzfristig zu Ausfällen kommen.

Icon Vergrößern Von Donnerstag bis Sonntag fährt das Weihnachts-Bähnle zwischen 14 und 18 Uhr immer zur vollen Stunde. Foto: Ralf Lienert Icon Schließen Schließen Von Donnerstag bis Sonntag fährt das Weihnachts-Bähnle zwischen 14 und 18 Uhr immer zur vollen Stunde. Foto: Ralf Lienert

Wann ist die Kronenstraße während des Weihnachtsmarkts gesperrt?

Die Kronenstraße wird ab Mittwoch, 27. November, bis mindestens Sonntag, 22. Dezember 2024, zur Einbahnstraße. Einfahren kann man in der Zeit laut Mitteilung der Stadt nur aus südlicher Richtung vom Freudental aus. Wer aus Richtung Norden kommt, muss über die Gerberstraße in Richtung Osten ausweichen. Während des Weihnachtsmarkts ist nämlich das „Weihnachtsbähnle“ am Rathausplatz unterwegs. Doch damit nicht genug: In der Zeit täglich ab 18 Uhr wird die Kronenstraße komplett gesperrt. Von Süden her muss man dann über die Grünbaumgasse ausweichen. Die Sperrung ist ausgeschildert - Poller fahren dazu allerdings nicht hoch, es gibt auch keine Schranken.

Welche Führungen gibt es rund um den Weihnachtsmarkt in Kempten?

Eine "weihnachtliche Stadtführung" bietet Kempten Tourismus am Samstag, 30. November, und am Samstag, 14. Dezember, um 17 Uhr an. Auf dem Programm stehen zudem die Abendführung "Mystisches Kempten" und "Weihnachtliche Kostproben".

Wo gibt es Parkplätze beim Weihnachtsmarkt in Kempten?

Die Stadt Kempten hat viele Parkplätze, auch rund um den Weihnachtsmarkt am Rathausplatz. In direkter Nähe befinden sich diese Parkhäuser und Parkplätze:

P7-Parkhaus an der Beethovenstraße bei Sport Reischmann (180 Parkplätze, 2 Behinderten-Parkplätze und 22 Frauen-Parkplätze)

P9-Parkhaus Colosseum an der Hirnbeinstraße 7 (361 Parkplätze davon 4 Behinderten-Parkplätze und 10 Frauen-Parkplätze)

Laetita-Parkhaus am Freudenberg Ecke Freudental (265 Parkplätze davon 3 und Behinderten-Parkplätze und 48 Tages-Parkplätze)

P11-Tiefgarage an der Scheibenstraße bei K&L Ruppert (100 Parkplätze und 6 Frauen-Parkplätze)

P4-Parkhaus an der Kronenstraße 18 am Rathaus (483 Parkplätze davon 2 Behinderten-Parkplätze und 22 Frauen-Parkplätze)

P3-Tiefgarage an der Kronenstraße ehem. Galeria Kaufhof (170 Parkplätze, 2 Behinderten-Parkplätze und 9 Frauen-Parkplätze)

Parkplätze am Pfeilergraben

P19-Parkhaus an der Scheibenstraße am Allgäu-Center (114 Parkplätze davon 18 Dauerparkplätze)

P10-Parkhaus am Forum Allgäu an der Albert-Ott-Straße (1070 Parkplätze davon 34 Behinderten-Parkplätze)

Altstadt-Parkhaus an der Burgstraße 20 (122 Parkplätze davon 2 Behinderten-Parkplätze)

Außerdem können Besucher ihre Autos auf einem der öffentlichen Parkplätzen in den Innenstadt abstellen. Erfahrungsgemäß sind diese während des Weihnachtsmarktes aber sehr beliebt. Hier ein Überblick, welche Parkmöglichkeiten es in Kempten gibt.

Wie komme ich zum Weihnachtsmarkt nach Kempten?

Wer nicht mit dem Auto anreist, kommt nach Kempten mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie der Deutschen Bahn (Reiseauskunft hier) oder mit dem Bus (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu).

Außerdem können Besucherinnen und Besucher mit den Spät-Bussen nach Hause fahren. Informationen dazu bei der Mona Allgäu hier.

Wo am Weihnachtsmarkt Kempten gibt es öffentliche WC?

Kempten verfügt mit der Aktion "Nette Toilette" über ein Netz an öffentlich zugänglichen, kostenfreien Toiletten. Solche öffentlichen WC gibt es beispielsweise:

im Ratscafe, Rathausplatz 15-17

im Eiscafe Venezia, An der Sutt 14

im Restaurant "Lagune", St.-Mang-Platz 17

im Eiscafe Mauritius, Kronenstraße 18

in der Stadtverwaltung, Rathausplatz 22

Mehr zur Aktion "Nette Toilette" erfahren Sie hier.

Wo kann ich in Kempten übernachten?

Weihnachtsmarkt-Besucher können in Kempten und seinen Stadtteilen Breiten, Bühl, Eich, Halden, Lotterberg, Sankt Mang, Steufzgen, Stiftallmey und Thingers übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt Kempten Tourismus unter der Telefonnummer +498319609550 oder per E-Mail.

Dürfen Besucher mit Hunden auf den Weihnachtsmarkt in Kempten?

Hunde sind laut KMV auf dem Kemptener Weihnachtsmarkt erlaubt.

Ist der Kemptener Weihnachtsmarkt komplett barrierefrei zugänglich?

"Ein komplett barrierefreier Weihnachtsmarkt ist aufgrund der Gegebenheiten des Geländes nicht möglich", heißt es von der KMV. Man strebe aber einen „barrierearmen“ Weihnachtsmarkt an.

Wer veranstaltet den Weihnachtsmarkt in Kempten?

Veranstalter des Kemptener Weihnachtsmarkts ist der Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb (KMV). Der Eigenbetrieb der Stadt Kempten veranstaltet zudem die Allgäuer Festwoche sowie den Wochen-, Jahr- und Händlermarkt.

Marktsprecher ist übrigens Marcel Altstetter vom Kässpatzenstand, der im November 2023 die Nachfolge von Robert Liebenstein vom Kaffeemarkt Liebenstein antrat.

Weihnachtsmärkte 2024 im Allgäu

In der Adventszeit locken wieder viele Weihnachtsmärkte Besucherinnen und Besucher in die Region. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte im Allgäu 2024.