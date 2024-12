Das ist der Weihnachtsmarkt 2024 in Krugzell

Zum vierten Mal veranstalten die Krugzeller Schützen in diesem Jahr ihren Weihnachtsmarkt. Egal, ob handgemachte Deko, Leckereien oder stimmungsvolle Musik: Hier ist für jeden was geboten.

Steckbrief: Das ist der Weihnachtsmarkt in Krugzell

Name: Weihnachtsmarkt der Krugzeller Schützen

Ort: Am Schützenhaus/Feuerwehrhaus in Krugzell

Termine: Samstag, 14. Dezember 2024 und Sonntag, 15. Dezember

Öffnungszeiten: 14 Uhr bis 21 Uhr (am Samstag) und 10 Uhr bis 17 Uhr (am Sonntag)

Was ist auf dem Weihnachtsmarkt Krugzell geboten?

Der Weihnachtsmarkt hinter dem Schützenhaus ist zwar klein, aber dafür sehr stimmungsvoll. An den Buden gibt es unter anderem handgearbeitete Dekorationen. Ideal für diejenigen, die nach dem besonderen Weihnachtsgeschenk suchen.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt herzhafte und süße Leckereien, und natürlich darf auch Glühwein nicht fehlen. Wem es zu kalt wird, kann sich im Vereinsheim bei einer Tasse Kaffee aufwärmen. Dazu gibt es auch Kuchen.

So erreichen Sie den Weihnachtsmarkt in Krugzell

Krugzell ist der zweitgrößte Ortsteil von Altusried und liegt knapp acht Kilometer von Kempten entfernt. Am besten erreicht man das Pfarrdorf über die A7 deren Anschlussstelle Dietmannsried über die Staatsstraße St2377 gut erreichbar ist. Auch über die St2009 kann man den Ort gut erreichen.

Der Weihnachtsmarkt in Krugzell ist nicht der Einzige, der am dritten Adventswochenende eröffnet wird. Ein besonderes Erlebnis ist etwa die Seeweihnacht in Bühl am Alpsee bei Immenstadt. Wer es lieber etwas kleiner und dafür gemütlicher mag, kann bei der Dorfweihnacht in Oberreute vorbeischauen.

Welche Weihnachtsmärkte im Allgäu geöffnet haben oder erst noch öffnen, lesen Sie in unserem Übersichtsartikel.