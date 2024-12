Der Christkindlesmarkt in Weitnau öffnet am Samstag seine Türen

Es ist Adventszeit im Allgäu - und damit auch die Zeit der Weihnachtsmärkte. Am kommenden Samstag, 7. Dezember, hält dieser auch in Weitnau Einzug. Denn da öffnet der traditionelle Christkindlesmarkt seine Tore.

Hier finden Sie die wichtigsten Infos zu Ständen, Terminen, Öffnungszeiten, Programm und mehr.

Öffnungszeiten: Wann findet der Christkindlesmarkt in Weitnau 2024 statt?

Der Weitnauer Weihnachtsmarkt, der offiziell Christkindlesmarkt heißt, startet traditionell am ersten Samstag im Dezember. Heuer ist das der 7. Dezember 2024. Ab 11 Uhr können Besucherinnen und Besucher über den Markt im Weitnauer Ortskern an der Pfarrkirche schlendern. Das Event steigt bis 18 Uhr.

Öffnungszeiten : Samstag, 7. Dezember, 11 bis 18 Uhr

Stände und Programm: Das ist beim Weitnauer Weihnachtsmarkt 2024 geboten

Es gibt am Christkindlesmarkt sowohl Stände, auf denen Händlerinnen und Händler ihre weihnachtlichen Waren anbieten, als auch eine Bühne mit einem Unterhaltungsprogramm. Dort spielen den ganzen Tag alle fünf Weitnauer Musikkapellen sowie die Jugendkapelle Sonneck und Alphornspieler.

Neben den Ständen mit Handgemachtem gibt es zudem folgende Programmpunkte:

Konzert der Sonneckjodler in der Pfarrkirche (15 Uhr)

Weihnachtliches Basteln in den Kneipp Kindertagesstätten Weitnau und Kleinweiler (11 bis 17 Uhr)

Selbstgemachte Kuchen des Elternbeirats in der „Cafeteria“ der Schule

Schnupperschießen des Schützenvereins Weitnau-Gerholz im Bürgerhaus (13 bis 17 Uhr)

Nikolaus-Besuch mit Engelchen und Klausen auf dem Markt (17 Uhr)

Ein weiterer weihnachtlicher Termin außerhalb des Christkindlesmarktes ist das Konzert „Weitnauer Advent“. Das findet heuer am Samstag, 21. Dezember um 20 Uhr in der Pfarrkirche Weitnau statt.

Wann kommt der Nikolaus auf den Christkindlesmarkt in Weitnau?

Der Nikolaus kommt gegen 17 Uhr in Begleitung von Engelchen und Klausen auf dem Weihnachtsmarkt. Dort beschenkt er die Kinder mit kleinen Überraschungen.

Wo kann ich in Weitnau parken?

Autofahrer können ihre Wagen auf allen öffentlichen Parkplätzen in Weitnau abstellen - beispielsweise im Ortszentrum, am Skilift oder an der Schule.

Wie komme ich zum Christkindlesmarkt in Weitnau?

Wer nicht mit dem Auto zum Christkindlesmarkt kommt, kann mit dem Zug nach Kempten oder Immenstadt fahren (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn hier). Von dort aus geht es weiter mit dem Bus nach Weitnau (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu hier).

