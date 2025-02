Wie geht es in Kempten weiter? So nutzen andere Städte ehemalige Galeria-Gebäude

Kulturzentrum, Möbelhaus, Fitness-Studio, eine Surfwelle oder Rollschuhbahn: Die Ideen, was im ehemaligen Galeria Kaufhaus in Kempten entstehen könnte, sind so vielfältig wie die Stadtbewohnerinnen und -bewohner selbst. Doch eine Entscheidung ist noch nicht getroffen (wir berichteten). Nach der Insolvenz von René Benkos Signa-Gruppe schlossen mehrere Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filialen in Bayern. Wie andere Städte mit dem Leerstand umgehen.

Augsburg: Die Stadt Augsburg strebt aktuell ein „Mixed-Use-Konzept“ an. Noch sind ein Supermarkt und ein Reisebüro im ehemaligen Karstadt-Gebäude in Betrieb, weitere Einzelhändler sollen einziehen. Hoffnung setzen Wirtschafts- und Bildungsreferat in die Idee, große Flächen schulisch zu nutzen. Denn aktuell fehlen angesichts von Schülerzahlen und Sanierungsbedarf Räume für den Unterricht, wie die Augsburger Allgemeine berichtete.

Konzepte dazu würden sich aktuell konkretisieren, seien aber mit hohen Umbau-Investitionen verbunden. Es liefen Gespräche mit dem Fördergeber, der Regierung von Schwaben. Am Ende liegt die Entscheidung beim Besitzer der Immobilie, dem Augsburger Immobilienentwickler Solidas Immobilien und Grundbesitz GmbH. Die Filiale ist seit August 2024 geschlossen.

Icon Vergrößern Das Bildungsreferat in Augsburg erarbeitet ein Konzept für die schulische Nutzung des früheren Kaufhauses. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivfoto) Icon Schließen Schließen Das Bildungsreferat in Augsburg erarbeitet ein Konzept für die schulische Nutzung des früheren Kaufhauses. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivfoto)

Regensburg will Gespräch mit Investoren über arabisches Kulturkaufhaus

Regensburg: Seit August 2024 ist auch die Kaufhof-Filiale am Neupfarrplatz in Regensburg geschlossen. Im Dezember wurde das Gebäude an eine internationale Investorengruppe verkauft. Für mediale Aufregung sorgte, dass die Stadt nicht in die Gespräche eingebunden wurde. Sie teilt dazu im Internet mit: „Im Kaufvertrag ist die geplante Nutzung als arabisch/islamisches Kulturkaufhaus mit Shop-in-Shop-Konzept insbesondere Barber- sowie Halal-Lebensmittel-Geschäfte angegeben.“

Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer sagte im Januar, dass für Veränderungen am Gebäude oder in der Nutzung eine Genehmigung nötig sei: „Die Stadtverwaltung, ich, die politischen Verantwortlichen werden professionell mit unserer Verantwortung für unsere Stadt und für die nachhaltige Entwicklung in unserer Altstadt umgehen.“ Bislang seien die Investoren auf keine Kontaktversuche eingegangen.

München fürchtet Verwahrlosung ehemaliger Galeria-Filiale

München: Werke des Graffiti-Künstlers Banksy sind aktuell im Untergeschoss der früheren Filiale am Münchner Stachus zu sehen. Schon mehrfach wurde das Gebäude seit der Schließung im September 2022 mit kulturellen Zwischennutzungen bespielt - was sich nicht immer als wirtschaftlich erwies.

Verkauft wurde im Dezember die ehemalige Galeria-Filiale am Rotkreuzplatz an eine Tochterfirma der Landesbank Hessen-Thüringen, wie die Süddeutsche Zeitung berichtete. Ungeklärt ist die Zukunft größerer Signa-Immobilien unter anderem am Bahnhofsplatz mit Anbau in der Schützenstraße. Dieser Standort bereitet der Stadt München nach eigenen Angaben wegen „Verwahrlosungstendenzen“ Sorgen.