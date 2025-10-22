Die Tigers feiern Geburtstag

Die Traditions-Hobby-Eishockeymannschaft Dietmannsried Tigers feiert in dieser Saison ihr 40-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums wurde ein neues Trikot in den Vereinsfarben Rot und Weiß präsentiert. Die Tigers, die in der Allgäu-Hobbyliga spielen, haben sich über die Jahre als fester Bestandteil der lokalen Eishockeymannschaften etabliert. Mit dem neuen Trikot möchten die Spieler nicht nur ihre Verbundenheit zur Tradition zeigen, sondern auch frischen Wind in die Jubiläumssaison bringen. „Wir sind stolz auf unsere Geschichte und freuen uns auf die kommenden Herausforderungen“, sagte der Mannschaftskapitän. Die Tigers laden alle Fans ein, sie in dieser besonderen Saison zu unterstützen.

