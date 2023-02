Kolping-Allgäuhaus in Wertach warnt: Familien stehen unter Druck

Bei einer Podiumsdiskussion mit Bundespolitikerin Ulrike Bahr wird hervorgehoben, wie wichtig Auszeiten für belastete Familien sind.

01.02.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Das Kolping-Allgäuhaus in Wertach feiert 2023 sein 50-jähriges Bestehen. Zum Auftakt gab es eine Podiumsdiskussion mit einem Impulsvortrag von SPD-Bundestagsabgeordneter Ulrike Bahr, Vorsitzende des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Preissteigerungen ein Problem

Eines wurde laut einer Pressemitteilung des Allgäuhauses an diesem Abend deutlich: Die Familien stehen seit der Coronakrise und durch die aktuellen Preissteigerungen unter Druck. Dies untermauerte Bahr in ihrem Impuls-Vortrag zur Familienerholung. Landrätin Indra Baier-Müller betonte in ihrem Grußwort, dass es im Oberallgäu einen gesteigerten Bedarf an Beratungen gebe und viele Kinder den sozialen Umgang miteinander verlernt hätten. Während der Coronakrise seien es besonders Mütter gewesen, die an ihre Grenzen stießen. Auch die häusliche Gewalt und die Inobhutnahmen durch Jugendämter hätten zugenommen. Umso wichtiger sei es, Angebote für belastete Familien zu schaffen und zu unterstützen. Als Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe stehe die Familienerholung dort im Zentrum. Bahr zeigte sich beeindruckt vom großen Angebot in der Kolping-Familienferienstätte.

Austausch mit anderen wichtig

Unter dem Motto „Dieses Haus ist ein Geschenk“ betonte Dr. Laura Castiglioni vom Deutschen Jugendinstitut, es sei wichtig, dass Familien aus dem Alltag kommen und sich mit anderen austauschen können. Hausleiter Gerwin Reichart: „Was die Gäste mitnehmen, ist nicht nur der Erholungswert, sondern das sind die Freundschaften, die hier geschlossen werden.“ Familienseelsorger des Bistums Augsburg, Christian Öxler, wies auf die Kontinuität hin, die das Allgäuhaus biete: „Gerade für Kinder ist der Wiedererkennungseffekt wichtig.“ Für viele Stammgäste sei die Ankunft im Kolpinghaus wie ein „Nachhausekommen“.

