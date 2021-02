„Kommt gar nicht infrage“

Nach dem Bezirksmusikfest ist auch das Fest zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr Buchloe abgesagt

15.01.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Tausende Menschen kamen zu den sechs Tagen, an denen die Feuerwehr Buchloe feierte: Der damalige Bürgermeister Franz Greif vollzog den Bieranstich im Festzelt und die Mercuries spielten dort als Hauptakt. Doch das war 1996, als die Buchloer Wehr ihr 125-jähriges Jubiläum feierte. Heuer, zum nächsten Jubiläum, sieht das anders aus: Die Mercuries wurden gleichsam wieder ausgeladen, Bürgermeister Robert Pöschl kann sich nicht am Bierfass beweisen, stattdessen fällt das Fest zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr aufgrund der Corona-Pandemie aus. „Das kommt in der jetzigen Situation gar nicht infrage. Wir haben den Bierzeltbetrieb im Juni geixt“, erklärt Erster Vorsitzender Herbert Mayer.