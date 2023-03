Gefiederte Gesellen machen Krawall am Spielplatz

In vielen Teilen Buchloes ärgern sich Anwohner über Krähen. Nun rückt ein Areal in der Münchener Straße in den Fokus.

16.03.2023 | Stand: 18:01 Uhr

„Eigentlich sind wir immer gerne hier hingekommen“, sagt eine 39-jährige Mutter aus Buchloe. „Doch in letzter Zeit macht es einfach keinen Spaß mehr.“ Sie spricht vom Spielplatz in der Münchener Straße gegenüber dem Buchloer Hallenbad. Dort hat bereits im Juli vergangenen Jahres der Bauhof das Holz-Klettergerüst aus Sicherheitsgründen abgerissen – und nun meiden die beiden Söhne der Buchloerin auch die anderen Spielgeräte. Der Grund: Krähen sitzen hoch in den Bäumen, krächzen, beschmutzen Sandkasten und Wippe.

