Maite Kelly sagt Konzert nach Todesfahrt ab

Die Sängerin Maite Kelly hat nach der Mannheimer Todesfahrt ein für Mittwoch geplantes Konzert in der Stadt abgesagt. «Aus Respekt vor den Opfern von Mannheim: Maite Kelly und Mewes Entertainment Group sagen Konzert in der SAP Arena ab», heißt es auf Kellys Instagram-Kanal. Mewes Entertainment ist der Tour-Veranstalter.

Kelly sollte im Rahmen ihrer «Nur Liebe - Live 2025»-Tour am Mittwoch in der SAP Arena auftreten. «Manchmal bleibt nur die Stille. Mein ganzes Kreativteam aus Handwerkern und ich werden aus Respekt gegenüber den Opfern und Betroffenen von Mannheim unsere Werkzeuge liegen lassen», wird Kelly in der Mitteilung zitiert. Gemeinsam wolle man eine Kerze für Mannheim anzünden.

In der Innenstadt von Mannheim war am Montag ein Mann in einem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Zwei Menschen kamen ums Leben, viele weitere wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter ist ein 40-jähriger deutscher Staatsbürger. Er wurde festgenommen.