Elektropop-Band Kraftwerk kündigt neue Tournee an

Die Elektropop-Band Kraftwerk hat erstmals seit Jahren wieder eine große Europa- und Deutschlandtournee angekündigt. Geplant seien Auftritte in 13 Städten in Deutschland. Das Auftaktkonzert der Multimedia-Tour 2025 soll am 11. November in Nürnberg stattfinden, wie der Konzertveranstalter FKP Scorpio und die Band auf ihrer Homepage mitteilten.

Weitere Auftritte der Formation rund um Elektro-Pionier Ralf Hütter sind demnach unter anderem in Hamburg (28.11.), Berlin (9.12.) und in der Heimatstadt der Band Düsseldorf (14.12.) geplant. Der Vorverkauf startet am 2. April um 10.00 Uhr über den Ticket-Anbieter Eventim, wie das Unternehmen mitteilte.