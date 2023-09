Kandidat Paul Meichelböck (Die Linke) im Interview: "kompromisslos soziale Politik"

Gewerkschafter Paul Meichelböck ist Direktkandidat der Linken im Stimmkreis Kaufbeuren. Er steht für „kompromisslos soziale und friedliche“ Politik.

25.09.2023 | Stand: 13:41 Uhr

Warum sollte die Linke auch in Bayern eine Chance bekommen?

Paul Meichelböck: Die Linke ist die Partei, die sich kompromisslos für die „normalen“ Menschen in Deutschland und Bayern einsetzt. Dass wir uns hier auch nicht, wie fast alle anderen Parteien, durch Großspenden von unserer politischen Zielsetzung abbringen lassen, spricht für sich. Der politische Einfluss von wirtschaftlicher Macht auf die Politik ist bereits demokratieschädigend groß geworden. Die Umverteilung findet derzeit von Arm zu Reich statt. Die letzten Krisen wie Corona und jetzt der Krieg führen weiter dazu, dass die Superreichen überproportional profitieren. Das lässt sich derzeit nur mit uns ändern.

Wie wollen Sie sich gegen CSU und Freie Wähler positionieren?

Meichelböck: Wir müssen noch deutlicher machen, dass wir die Interessen der Arbeitenden wahrnehmen und vertreten. Arbeit muss sich lohnen, das meinen wir wirklich so und nicht so wie FDP, CSU und FW, welche den Reichtum belohnen und nicht die Leistung. Das tritt am deutlichsten zutage, wenn die Kapitalerträge betrachtet werden: Maximalsteuersatz 25 Prozent, keine Sozialabgaben, während der Arbeitslohn mit bis zu 42 Prozent und Sozialabgaben zu Buche schlägt. Auch das Eintreten für den Frieden und Verhandlungen hierzu unterscheidet uns. Die Kosten für den Ukrainekrieg wachsen uns über den Kopf und es ist auch kein Geheimnis mehr, dass für die Bekämpfung der Kinderarmut in Deutschland kein Geld mehr da ist. Dafür habe ich kein Verständnis.

Sie gelten als Kandidat für Sozialpolitik und als eingefleischter Gewerkschafter. Mit welchen weiteren Themen wollen Sie punkten?

Meichelböck: Die bayerische Verfassung ist ja ein weites Feld, das von den gefühlten Verfechtern des „mia san mia“, wie unserer Regierung aus CSU und FW, leider an vielen Stellen mit Füßen getreten wird. Das liegt auch daran, dass Verfassungsbruch nicht strafbewehrt ist. Paragraf 106 der bayerischen Verfassung besagt: „Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch auf eine angemessene Wohnung.“ Wer wie Söder massenhaft öffentliche Wohnungen verschleudert hat und aktuell außer vollmundigen Ankündigungen nichts zuwege bringt, verdient nicht unser Vertrauen und verdient keine weitere Amtszeit.

Sie treten nicht zum ersten Mal für den Landtag an. Warum sollte es diesmal unbedingt klappen?

Meichelböck: Die Demokratie in unserem Land kommt so langsam auf den Hund. Die meisten Parteien respektieren den Willen der Wähler nicht, sondern opfern diesen bereitwillig wirtschaftlichen Interessen. Ein Beispiel, es gibt eine klare Mehrheit der Bürger, die sich angesichts der Klimaänderung für CO2-Einsparung durch ein Tempolimit aussprechen - und das seit Jahren. Der immer in leeren Worthülsen so benannte Souverän wird hier nicht beachtet. Ein wichtiger Teil der Bekämpfung des Klimawandels kommt der Verkehrspolitik zu. Hier muss mittel- und langfristig umgesteuert werden: mit der Elektrifizierung aller Bahnstrecken in Bayern, dem Vorrang für Fußgänger und Radverkehr in unseren Städten, dem Ausbau des ÖPNV und der kritischen Prüfung aller Straßenausbaupläne. Gestoppt werden muss der B12-Ausbau. So gesehen stehe ich für eine andere Politik auch in Bayern, kompromisslos sozial und friedlich.

