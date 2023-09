Im Prozess um die islamistischen Anschläge 2016 in Brüssel mit Dutzenden Toten und mehreren Hundert Verletzten sind mehrere Männer zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Das verkündete ein Geschworenengericht laut Nachrichtenagentur Belga am Freitag in der belgischen Hauptstadt.

dpa

15.09.2023 | Stand: 21:57 Uhr