Langlauf-Chef Schlickenrieder: Nicht weit vorangekommen

07.01.2022 | Stand: 14:30 Uhr

Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder sieht die Entwicklung bei den deutschen Männern kritisch.

Vor der dritten Etappe der Tour de Ski in Oberstdorf sagte Schlickenrieder in einem Interview des Senders Bayern 2, man sei dort nicht ein großes Stück weitergekommen in den vergangenen drei Jahren seit seinem Amtsantritt 2018. "Da wird es so ausschauen, dass wir nach Olympia eine junge Mannschaft aufbauen müssen. Da denke ich, gibt es eine gute Truppe, die jetzt in der zweiten Reihe steht".

Das bedeutet aber auch, dass es große Erfolge wie einst durch Tobias Angerer, Axel Teichmann oder René Sommerfeldt nicht so schnell wieder geben wird. "Langlauf - da gibt es keine Überraschungen. Da braucht man einfach viel Training, viele Jahre Geduld, Fleiß und Dranbleiben, also den Biss, den Willen", sagte Schlickenrieder.