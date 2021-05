Ähnliche Blätter: Der Bärlauch und seine giftigen Doppelgänger

Wer Bärlauch sammeln möchte, sollte die Unterschiede zu seinen giftigen Doppelgängern genau kennen. Ein Überblick.

09.05.2021 | Stand: 12:59 Uhr

Bereits seit Februar bevölkern zarte Blätter des Bärlauchs Wälder und Gärten. Im März kamen dann die grünen Blatttriebe der Herbstzeitlosen dazu und dann zeigten sich die Spitzen der Maiglöckchen. Auf den ersten Blick sehen sich die Blätter des Trios verdammt ähnlich.

Die Krux daran: Während der Bärlauch essbar und eine begehrte Zutat der Frühlingsküche ist, sind Maiglöckchen und Herbstzeitlose richtig giftig. Erst vor einigen Tagen starb ein Münchner, weil er Bärlauch und Herbstzeitlose verwechselt hatte.

Daher ist es wichtig, die Unterschiede zwischen dem begehrten Frühlingskraut und seinen scheinbaren Doppelgängern zu kennen. "Beim Bärlauch sprießen zuerst die Blätter. Erst nach sechs Wochen folgen die Blütentriebe. Bei den Maiglöckchen kommen die Glöckchen-Stiele gleich mit den Blättern aus der Erde", erklärt Stefanie Klein, Autorin des Kochbuchs "Bärlauch", das im Schweizer FONA-Verlag erscheint.

Auf den Knoblauch-Geruch kommt es an

Typisch für Bärlauch sei, dass er oft über große Flächen, manchmal mehrere hundert Quadratmeter im Wald wächst und den Boden komplett bedeckt. "Am charakteristischsten ist aber der Geruch: Nur Bärlauch-Blätter riechen nach Knoblauch", so die Expertin. Wer also denkt, dass er Bärlauch-Blätter gefunden hat, zerreibt eins davon. Man riecht dann schnell, ob man richtig liegt oder nicht.

Blätter des Bärlauchs haben matte Unterseite

Klein nennt weitere Unterschiede: Während sich bei Herbstzeitlosen und Maiglöckchen mehrere Blätter umeinander rollen, sieht man bei Bärlauch-Blättern deutlich einen einzelnen Stiel. Zudem glänzt beim Bärlauch nur die Oberseite des Blattes, die Unterseite ist matt. Bei Maiglöckchen ist es genau umgekehrt.

Lesen Sie auch

Bärlauch-Zeit Bärlauch - Was macht das Gewächs so besonders?

Die Blätter der Herbstzeitlosen werden zudem auch noch viel länger, erreichen bis zu 40 Zentimeter. Sie gedeihen allerdings gerne an ähnlichen Plätzen wie Bärlauch. Ein guter Hinweis: Ihre hellrosa, selten auch weißen Blüten erscheinen erst im Herbst.

Gift der Herbstzeitlosen kann für Lähmungen sorgen

Die Herbstzeitlosen gelten laut der Giftzentrale Bonn als sehr giftig. Nach etwa zwei bis sechs Stunden zeigen sich Symptome. Schweres Erbrechen und massiver Durchfall können dann auch zu einem Schock führen. Lähmungen und Herz-Kreislauf-Versagen sind möglich.