"Schickalsstag der Deutschen": Das ist alles am 9. November passiert

Heute ist der 9. November - ein Tag, an dem mehrere geschichtliche Ereignisse in Deutschland stattfanden. Umbrüche, Negatives, aber auch positive Entwicklungen.

09.11.2021

Heute ist der 9. November - ja, an diesem Datum war doch irgendetwas. Manch einer hat vielleicht noch ein paar Geschichtsstunden im Hinterkopf, andere haben zumindest einen schicksalsträchtigen 9. November miterlebt. Doch was ist an dem Datum so besonders? Ganz einfach: An diesem Tag gab es in verschiedenen Jahren historisch relevante Ereignisse. Ein Überblick:

Vom Kaiserreich zur Republik: Der 9. November 1918 brachte einen großen Umbruch in Deutschland . Wer sich noch dunkel an den Geschichtsunterricht erinnert, der weiß vielleicht: 1918 war das Ende des Ersten Weltkriegs , den Deutschland verlor. Schon als sich die Niederlage abzeichnete, gab es Revolutionsbewegungen, die sogenannte Novemberrevolution, und Rufe nach einer Abdankung des Kaisers. Das verkündete Reichskanzler Prinz Maximilan von Baden an diesem 9. November dann auch eigenmächtig. Kurz darauf rief der stellvertretende SPD-Vorsitzende Philipp Scheidemann die deutsche Republik aus. Ende des Kaiserreichs . Wer sich nun wundert, ob diese Ausrufung der Republik nicht etwas mit Karl Liebknecht zu tun hatte, liegt auch richtig. Liebknecht rief die "freie sozialistische Republik Deutschland " aus - nur eben zwei Stunden später als Scheidemann . Zwei Tage später, am 11. November, endete dann auch offiziell der Erste Weltkrieg .





"Schicksalstag der Deutschen": Am 9. November fanden Reichspogromnacht und Mauerfall statt