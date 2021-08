Ethylenoxid entdeckt: Seitenbacher ruft Fitness-Riegel zurück

Seitenbacher ruft zwei Fitness-Riegel zurück. Die Produkte könnten mit dem Biozid Ethylenoxid belastet sein. Es ist nicht der einzige Fall dieser Art aktuell.

Das Lebensmittelunternehmen Seitenbacher ruft zwei Fitness-Riegel zurück. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

In den Produkten "Fitness-Riegel ohne Schoko 50g" und "Fitness-Riegel mit Schoko 50g" könne eine geringe Belastung des gesundheitsschädlichen Wirkstoffs Ethylenoxid nicht ausgeschlossen werden, so der Hersteller mit Sitz in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) über das Portal lebensmittelwarnung.de.

Betroffen seien alle Riegel mit Mindesthaltbarkeitsdatum bis Juli 2022.

Diese wurden in allen Bundesländern mit Ausnahme von Hamburg und Brandenburg verkauft, also auch in Bayern.

Die Los-Kennzeichnungen lauten A-NR 213753 und A_NR 213852.

Ethylenoxid ist nach Angaben des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ein in der EU nicht zugelassener Wirkstoff und wird als gesundheitsschädlich eingestuft.

Ethylenoxid gilt als krebserregend

Das Gas, ein Desinfektionsmittel, wurde zuletzt auch in Instant-Nudeln, Currys und Eiscreme festgestellt. Besonders auffällig waren demnach untersuchte Produkte aus Vietnam, gefolgt von Korea und China. Proben aus Thailand, Indonesien und der EU waren laut Ministerium dagegen weitestgehend unauffällig.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung schätzt den Konsum von Ethylenoxid als schädlich ein. "Ethylenoxid ist erbgutverändernd und krebserzeugend. Einen Richtwert ohne Gesundheitsrisiko gibt es somit nicht, und Rückstände des Stoffes in Lebensmitteln sind grundsätzlich unerwünscht", so das Bundesinstitut. Entsprechend betroffene Lebensmittel wurden und werden von den Herstellern derzeit zurückgerufen.

Auf der Internetseite lebensmittelwarnung.de des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit können Verbraucher und Verbraucherinnen einsehen, vor welchen Produkten bereits gewarnt wird.

Kunden, die die betroffenen Seitenbacher-Riegel gekauft haben, können sich mit den Produktdaten und Fotos der Verpackung an den Verbraucherservice der Firma wenden: verbraucherservice@seitenbacher.de