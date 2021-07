Marder vertreiben: Was funktioniert, was funktioniert nicht?

Schläuche, Zündkabel, Dichtungen - das sind nur einige Angriffsziele, in die sich Marder im Motorraum des Autos verbeißen. Was kann man dagegen tun?

13.07.2021 | Stand: 09:57 Uhr

Marder im Auto können richtig teuer werden. Schläuche fürs Kühlwasser, Zündkabel oder Dämmstoffe und Gummidichtungen - das sind nur einige der Angriffsziele, in die sich die Tiere im Motorraum des Autos verbeißen. In Buchenberg löste ein Marderbiss kürzlich sogar einen Feuerwehreinsatz aus. Doch wie kann man Marder vertreiben, was gegen Marderbiss am Auto tun?

Marder-Abwehr: Das kann helfen

Helfen kann es, Kabel und Schläuche mit bissfesten Hartplastik zu ummanteln, so der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV ). Dabei sei aber zu beachten, dass diese nicht an die heißen Teile des Motors kommen dürfen. Und Gummiteile wie Manschetten oder Dämmstoffe sind den Bissen weiterhin schutzlos ausgeliefert.

Wirksam sei auch eine Abschottung für den Motorraum, die manche Autohersteller als Nachrüstung oder bereits ab Werk anbieten. Günstiger, aber unpraktischer, weil sie vor dem Losfahren entfernt werden müssen: elastische Drahtgitter unter der Motorhaube. Einen solchen wackeligen Untergrund schätzen Marder nicht.

Wer Marder-Spuren am Auto findet, sollte eine fachgerechte Motorwäsche machen lassen, rät der GDV. Denn Duftspuren von Artgenossen steigern die Aggressivität der Tiere. Daher seien auch oft Autos betroffen, die häufig an verschiedenen Orten parken und somit in wechselnden Revieren unterwegs sind. Hier könnten regelmäßige Motorwäschen Abhilfe schaffen.

Marder-Abwehr: Das hilft eher nicht

Eher unwirksam ist die Geruchsabschreckung etwa mit Hundehaaren, Mottenkugeln, WC-Steinen oder Knoblauch. Daran gewöhnen sich die Tiere schnell. Das gilt auch für Geräte mit Ultraschallwellen. Im verwinkelten Motorraum würden die für die Tiere schmerzhaften Wellen oft blockiert, was den Effekt mindert. Und die Nager gewöhnen sich daran, weswegen sie eher nicht gegen Marderbiss helfen.

Lesen Sie auch

Polizei Kempten aktuell Auto des Buchenberger Bürgermeisters qualmt

Das gilt auch für Hochspannungsgeräte, die den Tieren im Motorraum Elektroschocks geben sollen. Sie seien zudem mit Vorsicht zu genießen und sollten mit Blick auf die Bordelektronik sowie etwaige Gefahren für Menschen nur nach reiflicher Überlegung und fachgerecht eingebaut werden, so der GDV.

Was tun, wenn der Marder im Auto zugeschlagen hat?

Schäden durch Marderbisse übernehmen in der Regel Teil- und Vollkaskoversicherungen .

. Allerdings decken manche Policen nur die direkt beschädigten Teile ab und nicht Folgeschäden . Etwa solche, die entstehen, wenn ein zerbissener Kühlwasserschlauch zu Schäden am Motor führt.

. Etwa solche, die entstehen, wenn ein zerbissener Kühlwasserschlauch zu Schäden am Motor führt. Wer Marderspuren am Auto entdeckt, sollte es zur Werkstatt bringen, rät die Prüforganisation Dekra. Bleiben die Schäden unentdeckt oder werden nicht repariert, drohen teure Folgeschäden.

(mit dpa)