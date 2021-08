Neue Testpflicht ab 1. August: Das müssen Reiserückkehrer wissen

Ab Sonntag, 1. August, müssen Menschen, die nach Deutschland einreisen, einen Corona-Test nachweisen können. Doch es gibt auch Ausnahmen.

01.08.2021 | Stand: 20:47 Uhr

Die allgemeine Testpflicht bei der Einreise nach Deutschland gilt ab Sonntag. Das Bundeskabinett beschloss am Freitag eine entsprechende Verordnung von Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) im Umlaufverfahren, wie die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer mitteilte. Sie soll unabhängig vom Urlaubsland und dem Verkehrsmittel für alle gelten. Urlauber stellt das vor viele Fragen - gerade zum Beginn der Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg. Wir haben zusammengefasst, was bislang zu der generellen Testpflicht für Reiserückkehrer bekannt ist.

Warum wird eine generelle Testpflicht für Einreisende kommen?

Der Anteil der Infektionen, die aus dem Ausland nach Deutschland eingetragen werden, steigt. Derzeit hat sich nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts jeder zehnte Corona-Infizierte in Deutschland im Ausland angesteckt. (Lesen Sie auch: Bundesregierung plant Ende von kostenlosen Corona-Tests)

Müssen geimpfte und genesene Reiserückkehrer einen negativen Test vorlegen?

Nein. Jede Person ab zwölf Jahren muss bei der Einreise nachweisen können, dass bei ihnen das Übertragungsrisiko verringert ist: entweder mit dem Nachweis einer Impfung, einem Genesenen-Nachweis oder einem negativen Testergebnis.

Welche Reisen sind von der Testpflicht betroffen?

Die einheitliche Testpflicht gilt für alle Reisen, unabhängig aus welchem Land und mit welchem Verkehrsmittel Rückkehrer nach Deutschland einreisen wollen. Bislang galt eine solche Testpflicht nur für Flugreisen. Künftig müssen auch Autofahrer und Bahnreisende ein Testergebnis vorlegen.

