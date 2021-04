Opel zeigt den Manta als Elektro-Auto - Fans des Kult-Autos geraten ins Träumen

"Manta, Manta" - nicht erst seit dem Film ist der Opel-Klassiker Kult. Mit einer Studie sorgt Opel für Aufregung: Kommt der Manta als Elektro-Version wieder?

Restomods liegen im Trend. Der Gedanke dahinter: ein altes Auto mit modernen Teilen so aufzurüsten, dass es zwar noch vom Aussehen her teilweise dem Original entspricht, aber günstiger zu unterhalten und besser zu fahren ist. Ein solcher Restomod lässt die Opel-Fans aktuell aufhorchen. In der Opel-Studie Manta GSe ElektroMOD zeigt der Autohersteller ein Auto aus der Vogelperspektive, dessen Äußeres an die erste Manta-Baureihe des Jahres 1970 angelehnt ist - aber elektronisch betrieben wird.

Opel Manta GSe: So setzt sich der Name der Elektro-Manta-Studie zusammen

Die Bezeichnung "Manta GSe ElektroMOD" lehnt sich natürlich hauptsächlich an den Namen der Baureihe an, dessen letzte Ausgabe mit dem Manta B im Jahr 1988 vom Band lief. Das "GSe" im Namen bezieht sich auf die GSE-Opel der Vergangenheit, das "Elektro" auf den rein batterie-elektrischen Antrieb. "MOD steht für Veränderung, für technische wie stilistische MODifikationen sowie einen MODernen nachhaltigen Lebensstil", heißt es von Opel.

Bisher zeigt Opel nur ein Bild des Elektro-Mantas von oben, er soll aber voll fahrfähig sein. Zudem hat er laut Opel ein volldigitales Cockpit.

Ist der Elektro-Manta nur ein Einzelstück?

Fans der Manta-Reihe sind von dem Bild begeistert. Opel selbst hält sich zurück, was die Umrüstung von anderen Klassikern angeht. „Im Moment" soll es sich beim Elektro-Manta um ein einmaliges, einzigartiges Projek handeln. Man wolle jedoch beobachten, wie die Reaktionen ausfallen und entsprechend reagieren, lässt der Autobauern Manta-Fans eine kleine Hoffnung auf einen Opel Manta elektrisch, Modell 2022.

