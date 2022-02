Du bist deine Chance - wir deine Möglichkeit! Finde uns auf der 25. Allgäuer Lehrstellenbörse #digital. Was wir dir dort bieten: Die virtuelle und interaktive Ausbildungsmesse startet dieses Jahr mit dem Live-Messetag am Samstag, 12. März, von 9 bis 15 Uhr. Wir laden dich dazu ein, zahlreiche regionale Ausbildungsbetriebe kennenzulernen. Entdecke, hinter welchen Berufen mehr steckt, als du bisher dachtest. Lass dir von über 170 Unternehmen auf ihren virtuellen Messeständen zeigen, was sie als Ausbildungspartner zu bieten haben. Bei vielen ausstellenden Unternehmen kannst du dir am Live-Messetag im integrierten Chat Tipps und Ratschläge aus erster Hand holen. Außerdem präsentieren wir dir spannende Videos, Vorträge sowie Podcasts auf der virtuellen Bühne und Berufsberater helfen bei Fragen rund um das Thema „Berufsorientierung“. Die Messe ist im Anschluss noch bis einschließlich Sonntag, 27. März, im Netz besuchbar. Ohne Anmeldung – ohne Kosten. Und jetzt bist du dran: Nutze deine Chance und starte in deine Zukunft!