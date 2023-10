Manuel Neuer gibt mehr als zehn Monate nach seinem Beinbruch sein Comeback beim FC Bayern. Trainer Thomas Tuchel kündigte am Freitag in München an, dass der 37 Jahre alte Kapitän am Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen den SV Darmstadt 98 wieder im Tor stehen werde, wenn nichts im Training passiere. Zuerst hatte Sky über die Rückkehr berichtet.

dpa

27.10.2023 | Stand: 13:06 Uhr