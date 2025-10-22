Feuerwehrler besuchen Ingolstadt

Kürzlich besuchte eine Abordnung des SEK (Senioren-Einsatz-Kommandos) der Freiwilligen Feuerwehr Obergünzburg Ingolstadt. Dort angekommen, erkundeten wir die Altstadt. Nach dem Mittagessen bezogen wir unser Hotel. Anschließend war eine Führung bei der Berufsfeuerwehr.

Am nächsten Vormittag war das „Audi-Forum“ unser Ziel. Hier gab es im Museum tolle Oldtimer der Marken Horch, Audi, DKW und Wanderer. Diese vier Marken symbolisieren auch die 4 Ringe auf den Audi-Fahrzeugen. Danach besichtigten wir die Auslieferungshalle für Neuwagen, in der die Kunden ihre Fahrzeuge nach einer Werksbesichtigung übergeben bekommen. Gegenüber konnten wir dann noch eine Palette des Audi-Angebots anschauen.

Weiter ging es dann zum „Turm Triva“, in dem sich das Bayerische Polizeimuseum befindet. Hier tauchten wir in die Geschichte der Polizei ein. Uniformen, Schilder, Waffen, Dienststellen-Mobiliar, Polizei-Motorräder, Polizei-Fahrzeuge und vieles mehr gab es zu sehen.

Mit vielen Eindrücken ließen wir den Abend in der Hotelbar ausklingen. Am Abreisetag machten wir uns auf den Weg Richtung Heimat. In Sielenbach besuchten wir dann noch die Wallfahrtskirche Maria Birnbaum. Durch unsere Führerin Hildegard erfuhren wir die Geschichte der kleinen Marienstatue im hohlen Birnbaum, die in den Hochaltar eingebaut ist. Wir waren uns alle einig, dass sich der Abstecher zu dieser schönen Kirche gelohnt hat. Das Mittagessen nahmen wir dann im Bauernmarkt Dasing ein. Gut gestärkt ging es nach Hause.

Eine Abordnung der Feuerwehr-Senioren aus Obergünzburg besuchte Ingolstadt. Foto: Robert Müller

