Auch der Nikolaus kommt zur Bethlehemer Dorfweihnacht

Die Bethlehemer Dorfweihnacht lockt jedes Jahr viele Besucherinnen und Besucher nach Lengenwang ins Ostallgäu. Doch Vorsicht: Der Markt findet trotz seines Namens nicht im Lengenwanger Ortsteil Bethlehem statt, der bis auf seinen Namen nicht viel mit der Weihnachtsgeschichte zu tun hat.

2023 war der Erfolg des Weihnachtsmarkts vor allem einem Ehepaar zu verdanken. Monika und Arnold Hollick kümmerten sich schon Monate vor dem Adventsmarkt um die Werbung. Inzwischen ist die Großveranstaltung ein Selbstläufer, der weit über das Ostallgäu hinaus bekannt ist. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um den Weihnachtsmarkt in Lengenwang 2024.

Steckbrief: Die Bethlehemer Dorfweihnacht in Lengenwang 2024

Name : Bethlehemer Dorfweihnacht Lengenwang

Ort : 87663 Lengenwang, Dorfmitte vor dem Pfarrheim (Bahnhofstraße 8)

Termin : 6. bis 8.12.2024

Umfang : Über 30 Stände mit Kunst- und Genusshandwerk, Getränken und Speisen

Wann ist Bethlehemer Dorfweihnacht?

Die Bethlehemer Dorfweihnacht in Lengenwang findet 2024 traditionell am zweiten Adventswochenende in der Dorfmitte in Lengenwang auf dem Pfarrheimgelände (Bahnhofstraße 8) statt. Die Öffnungszeiten:

Freitag, 6. Dezember 2024 von 17 bis 21 Uhr

Samstag, 7. Dezember 2024 von 15 bis 20 Uhr

Sonntag, 8. Dezember 2024 von 13 bis 20 Uhr

Icon Vergrößern Die Bethlehemer Dorfweihnacht im Herzen von Lengenwang findet 2024 bereits zum zwölften Mal statt. Foto: Gwendolin Sieber Icon Schließen Schließen Die Bethlehemer Dorfweihnacht im Herzen von Lengenwang findet 2024 bereits zum zwölften Mal statt. Foto: Gwendolin Sieber

Was ist bei der Bethlehemer Dorfweihnacht geboten?

Über 30 Aussteller, die überwiegend aus der Gemeinde kommen, bieten ihre Waren an - etwa Handwerkskunst, Geschenkideen, Bastelarbeiten, Keramik, Strickwaren, Schmuck, Honig, Liköre, Öle oder Tee. Auch altes Handwerk wie die Wollspinnerei, die Weberei und das Weidenflechten gibt es zu begutachten und zu kaufen. Verschiedene Getränke und Speisen sowie süße Naschereien werden ebenfalls vor Ort angeboten.

Parallel dazu findet in der Aula der Grundschule wieder eine Künstlerausstellung statt.

Icon Vergrößern Die Verkaufshütten der Aussteller werden bereits ein paar Tage vorher von Bauhofmitarbeitern aufgestellt. Foto: Gwendolin Sieber Icon Schließen Schließen Die Verkaufshütten der Aussteller werden bereits ein paar Tage vorher von Bauhofmitarbeitern aufgestellt. Foto: Gwendolin Sieber

Am Freitag, 6. Dezember 2024, eröffnet Pater Shiju Pulickal um 17 Uhr mit den Alphornbläsern und der Musikkapelle Lengenwang die Bethlehemer Dorfweihnacht.

Die Musikkapelle Lengenwang begleitet den Weihnachtsmarkt am Freitag und Sonntag, die Singgruppe "Andiamo" am Samstag. Am Sonntag, den zweiten Advent, veranstaltet die Musikkapelle Lengenwang außerdem das Konzert „Adventsklänge“ in der Lengenwanger Pfarrkirche St. Wolfgang (ab 14.30 Uhr).

Wann kommt der Nikolaus zur Bethlehemer Dorfweihnacht?

Der Nikolaus kommt zur Bethlehemer Dorfweihnacht traditionell am Samstag vor dem zweiten Advent. Und zwar 2024 am Samstag, 7. Dezember 2024, um 18 Uhr.

Gegen 20 Uhr folgt das Klausentreiben. Kinder können zudem am Samstag von 15 bis 16 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 16 Uhr Stockbrot backen am Lagerfeuer.

Icon Vergrößern Der Nikolaus und seine fleißigen Helferlein besuchen am Samstag, 7.12.2024 um 18 Uhr die Bethlehemer Dorfweihnacht. Foto: Gwendolin Sieber Icon Schließen Schließen Der Nikolaus und seine fleißigen Helferlein besuchen am Samstag, 7.12.2024 um 18 Uhr die Bethlehemer Dorfweihnacht. Foto: Gwendolin Sieber

Das Programm im Überblick:

Freitag, 6. Dezember 2024

17 Uhr: Eröffnung vor der Krippe durch Pater Shiju Pulickal mit den Alphornbläsern und der Musikkapelle Lengenwang

17 bis 21 Uhr: Weihnachtsmarkt mit musikalischer Umrahmung durch die Musikkapelle Lengenwang

Samstag, 7. Dezember 2024

15 bis 20 Uhr: Weihnachtsmarkt mit musikalischer Umrahmung durch die Singgruppe "Andiamo"

15 bis 16 Uhr: Stockbrotbacken am Lagerfeuer für die Kinder

16.30 Uhr: Aufführung der Kinder

18 Uhr: Nikolaus kommt zu Besuch

20 Uhr: Klausentreiben

Sonntag, 8. Dezember 2024

13 bis 20 Uhr: Weihnachtsmarkt mit musikalischer Umrahmung durch die Musikkapelle Lengenwang

14.30 Uhr: Konzert "Adventsklänge" der Musikkapelle in der Pfarrkirche Lengenwang

14 bis 16 Uhr: Stockbrotbacken am Lagerfeuer für die Kinder

16 Uhr: Alphornbläser

Wo kann ich in Lengenwang parken?

Autofahrer können direkt am Bahnhof in Lengenwang parken: Dort befindet sich ein (Wander-) Parkplatz. Weihnachtsmarkt-Besucherinnen und Besucher können außerdem auf allen öffentlichen Stellplätzen rund um das Gelände ihre Autos abstellen.

Anreise: Wie komme ich zur Bethlehemer Dorfweihnacht in Lengenwang?

Wer nicht mit dem Auto zur Bethlehemer Dorfweihnacht kommt, kann auch mit dem Zug zum nahegelegenen Bahnhof in Lengenwang anreisen. (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn). Zudem können die Besucherinnen und Besucher mit dem Bus zum Weihnachtsmarkt kommen (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu). Die nächstgelegene Haltestelle ist der Bahnhof.

Wer veranstaltet die Bethlehemer Dorfweihnacht?

Veranstalter der Bethlehemer Dorfweihnacht ist die Gemeinde Lengenwang - genauer gesagt: Die Arbeitsgemeinschaft Dorfweihnacht. Initiatoren und Hauptorganisatoren sind Monika und Arnold Hollick.

Die Weihnachtsmärkte 2024 im Allgäu

In der Adventszeit locken wieder viele Weihnachtsmärkte Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region.