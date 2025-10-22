Senioren nehmen an Bürgerversammlung teil

Viele Informationen gab es für die 45 Gäste der Senioren-Bürgerversammlung im Biessenhofener Pfarrheim. Straßenbaumaßnahmen, Finanzen und Ereignisse der vergangenen Zeit wurden von Bürgermeister Wolfgang Eurisch mit zahlreichen Bildern anschaulich erläutert. Quartiersmanagerin Regina Wegmann stellte zudem die Angebote für Ältere in der Gemeinde vor, von geselligen Veranstaltungen über die Nachbarschaftshilfe Allerhand bis hin zur Beratung im häuslichen Umfeld. „So ein Termin bei Tageslicht am Nachmittag kann gerade von uns Älteren gut in Anspruch genommen werden!“, war da zu hören. Bei Kaffee und Zopf wurde die Gelegenheit zum Fragenstellen lebhaft genutzt, die Bürgermeister Eurisch gerne beantwortete. Da er bei der nächsten Wahl nicht mehr kandidiert, war es für ihn die letzte Senioren-Bürgerversammlung.

