Wählen unter Palmen: Für einige Marktoberdorfer läuft die Briefwahl sehr entspannt

Briefwahl boomt: Der Trend lässt sich auch in Marktoberdorf beobachten. Auch dieses Jahr wird diese Art der Abstimmung wieder stark nachgefragt: 5340 Bürgerinnen und Bürger haben bereits auf diese Weise ihre Stimme gewählt. Darunter sind auch Wähler, die sich aktuell gar nicht in Marktoberdorf, nicht einmal in Deutschland aufhalten. „Es sind circa 60 Anträge von im Ausland lebenden Deutschen eingegangen“, sagt Stephan.

Briefwahl: Das sind die größten Entfernungen zu Marktoberdorf

Bei der Bundestagswahl 2021 haben 6500 Personen per Brief gewählt. Das waren laut Wahlleiterin Nancy Stephan 60 Prozent. Auch in diesem Jahr hat sie wieder zahlreiche Briefwahlunterlagen verschickt. Manche davon müssen einen weiten Weg zurücklegen: Nach Österreich und in die Schweiz, aber auch nach Spanien, Italien und Griechenland. Am weitesten entfernt lagen Ziele im 9000 Kilometer entfernten Thailand und in Kanada, das etwa 6500 Kilometer weit weg liegt.

Warum ist die Briefwahl in Marktoberdorf so beliebt?

Die Gründe für die Briefwahl sind laut Stephan unterschiedlich: Viele Menschen finden es bequemer, Zuhause auf dem Sofa zu wählen, statt in der sperrigen Wahlkabine. Außerdem sind sie zeitlich flexibler als jene, die das Wahllokal aufsuchen. Allerdings haben die Briefwähler wegen der vorgezogenen Bundestagswahl dieses Jahr etwas weniger Wochen als sonst. Zu viel Zeit sollten sie sich deshalb beim Absenden aber nicht lassen. „Der Wahlbrief sollte spätestens am Mittwoch vor der Wahl abgeschickt werden, um sicherzustellen, dass er rechtzeitig eingeht“, sagt Nancy Stephan.

Alternativ können die Marktoberdorfer den Wahlbrief auch direkt beim Bürgerbüro oder im Wahlamt abgeben. Für Wähler, die sich weiter entfernt aufhalten oder im Ausland sind, empfiehlt sich ein noch früherer Versand. Denn längere Postlaufzeiten können Verzögerungen verursachen.

Bundestagswahl 2025: So kann man bereits vorab wählen

Außerdem stehen im Bürgerbüro bereits jetzt zwei Wahlkabinen bereit. Bürgerinnen und Bürger, die persönlich Briefwahlunterlagen beantragen, können ihre Stimme direkt vor Ort abgeben. „Nach aktuellen Beobachtungen nutzt etwa jeder sechste Bürger diese Möglichkeit“, sagt Stephan. Doch ganz egal, wie man wählt: Nur Wahlbriefe, die bis spätestens 18 Uhr am 23. Februar bei der Stadt eingehen, werden auch gezählt. Diese Frist einzuhalten, liegt in der Verantwortung jeder Wählerin und jedes Wählers.