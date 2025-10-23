Jugendliche kommen zum Musizieren zusammen

Zum zweiten Jugendhoigarte im Jahr im Oberen Lechgau-Verband begrüßte erster Gaumusikwart Mathias Lang die jungen Musikantinnen und Musikanten und Gäste im Vereinsheim in Sulzschneid. Mädla und Buaba aus Bernbeuren, Hopferau, Sulzschneid, Wies und Wildsteig waren zum Musizieren gekommen.

Es ist schön, wenn die Jugend ein Instrument spielt, und an diesem Nachmittag war nicht nur Musizieren auf dem Programm, sondern auch ein Austausch untereinander. Die Musikanten durften sich zuerst vorstellen und auch die Ansage der Stücke machen. Die Aufregung am Anfang verschwand sehr schnell, und in jedem Auftritt war das Können der Jugend zu hören, die frei von der Seele musizierte.

Gekonnt gespielte Boarische, Polka und Walzer, teils mit Gesang wurden präsentiert und „guat hands alle gmacht“. Es musizierten die Schloßbergbläser aus Hopferau, Matthias aus Hopferau (Ziach), Anton aus Bernbeuren (Ziach), Matthias aus Wildsteig (Ziach), die Wildwieser Stubenmusik aus Wies/Wildsteig und Dominik, Lukas und Sophia aus Sulzschneid (Ziach und Gitarre) und von den Besuchern gab es für die sehr guten Vorträge kräftigen Applaus.

Ein Dank an den Trachtenverein D’Hohenwaldegger Sulzschneid für die Organisation dieses Nachmittags für die Jugend, der für die jungen Musikanten wichtig ist und allen gefallen hat. Danke auch den Eltern und musikalischen Betreuern, denn ohne diese Unterstützung könnte dieser Hoigarte nicht stattfinden.

