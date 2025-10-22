Icon Menü
Dorfhelferin im Ostallgäu: Rebecca Häuserer macht die Ausbildung – warum sie den Job so liebt

Wenn die Bauersfrau ausfällt

Eine Frau für alle Fälle: Diese Ostallgäuerin macht eine ungewöhnliche Ausbildung

Eine Dorfhelferin muss viel können, sei es Kochen, Putzen oder im Stall helfen. Eine junge Frau erzählt, was sie an diesem seltenen Beruf so liebt.
Von Felicia Straßer
    Rebecca Häuserer macht die Ausbildung zur Dorfhelferin. Ihr Praktikum absolvierte sie auf dem Hof von Tobias Guggemos.
    Rebecca Häuserer macht die Ausbildung zur Dorfhelferin. Ihr Praktikum absolvierte sie auf dem Hof von Tobias Guggemos. Foto: Felicia Straßer

    Im Stall arbeiten, kochen, putzen, Wäsche waschen und Menschen in Not betreuen: Eine Dorfhelferin muss vieles können. Und sich schnell in neue Haushalte eingewöhnen. Denn fällt die Mutter einer traditionellen Bauernfamilie aus, braucht es jemanden, der all ihre Tätigkeiten schnell übernehmen kann. Keine einfache Arbeit und dennoch Rebecca Häuserers Traumjob. Die 19-Jährige steckt mitten in der Ausbildung zur Dorfhelferin. „Man muss schon anpacken können“, sagt sie.

