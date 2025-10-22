Eine Frau für alle Fälle: Diese Ostallgäuerin macht eine ungewöhnliche Ausbildung

Im Stall arbeiten, kochen, putzen, Wäsche waschen und Menschen in Not betreuen: Eine Dorfhelferin muss vieles können. Und sich schnell in neue Haushalte eingewöhnen. Denn fällt die Mutter einer traditionellen Bauernfamilie aus, braucht es jemanden, der all ihre Tätigkeiten schnell übernehmen kann. Keine einfache Arbeit und dennoch Rebecca Häuserers Traumjob. Die 19-Jährige steckt mitten in der Ausbildung zur Dorfhelferin. „Man muss schon anpacken können“, sagt sie.
Wenn die Bauersfrau ausfällt
