Fendt setzt jetzt auf Influencer im Traktor - und hat damit Erfolg

Konkrete Zahlen wollte Christoph Gröblinghoff vor der versammelten Schar der Mitglieder des Fendt Classic Club International nicht nennen. Ein positives Signal sendete er von der Bühne im Forum in Marktoberdorf hinab ins Publikum aber trotzdem: „Fendt geht es in der aktuellen Situation und in den Wirren dieser Zeiten recht gut.“ Jedoch schob er gleich hinterher: „Der Wind bläst uns gerade direkt von vorn ins Gesicht.“
Aufbruchstimmung trotz Krise
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden