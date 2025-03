Neues Gerätehaus: Feuerwehr Willofs fordert von Gemeinde konkreten Zeitplan

Wie geht es mit dem Gerätehaus in Willofs weiter? Diese Frage stand auf der Agenda der Jahresversammlung der Feuerwehr im Obergünzburger Ortsteil. Die Enttäuschung war groß, nachdem im November im Marktrat aus finanziellen Gründen kein Beschluss zur fertigen Entwurfsplanung erfolgt war. In einem offenen Brief an den Bürgermeister und die Mitglieder des Marktrates hatte die Feuerwehr daraufhin Lösungsansätze eingefordert. Vorstand Armin Roth sprach von „unserem Problemkind Feuerwehrhaus“. Eine fertige und förderfähige Planung liege vor, eine zügige Realisierung scheitere derzeit an fehlenden Haushaltsmitteln der Gemeinde.

250 aktive Feuerwehrleute in der Gemeinde Obergünzburg

„Wir wissen um die Aufgaben und Herausforderungen der Feuerwehren“, sagte Bürgermeister Lars Leveringhaus. In der gesamten Gemeinde seien rund 250 aktive Feuerwehrler im Dienst, pro Jahr gibt der Markt 1,2 Millionen Euro für das Feuerwehrwesen aus. Und die Feuerwehr in Willofs sei ein wichtiger Bestandteil davon. „Wir brauchen hier oben ein einsatzfähiges Löschfahrzeug und den Atemschutz, um in den Randbereichen der Gemeinde einsatzfähig zu sein“, so Leveringhaus.

Nötiger neuer Stellplatz nur mit Neubau möglich

Der nötige zweite Stellplatz könne nur mit einem Neubau erreicht werden. Das Raumprogramm sei richtig und notwendig. Die Vorgaben von Unfallversicherung und Gesetzgeber müssten zwingend erfüllt werden, es sei nicht zielführend, diese Rahmenbedingungen in Frage zu stellen. Nach der Entwurfsplanung liegen die Kosten für den Neubau des Gerätehauses mit Wertstoffsammelstelle bei knapp 3 Millionen Euro, das sei „sehr, sehr viel Geld.“ Für die Umsetzung stellten sich Fragen: „Was können wir gemeinsam tun?“ so Leveringhaus. Was kann die Feuerwehr und die Dorfgemeinschaft an Eigenleistung einbringen? „Wie kommen wir beim Budget runter?“

Gemeinde hat bereits zwei Millionen Euro für Neubau vorgesehen

Der Marktrat habe in der Finanzplanung bis 2028 zwei Millionen Euro für den Neubau eingestellt. Und das sei „keine Luftnummer“, sondern ein konkreter Ansatz, versicherte der Bürgermeister. Feuerwehr sei eine Pflichtaufgabe und kein „nice to have“. „Am Ende werden wir gemeinsam diese Aufgabe erfüllen. Es wird schwierig, aber wir werden es tun, dafür stehe ich hier. Es gibt keine Alternative. Die Alternative heißt, es gibt keine Feuerwehr in Willofs“, sagte Leveringhaus. Die nächsten Schritte werde er mit der Führung der Wehr besprechen.

Feuerwehr will schriftliche Zusage

Kommandant Jürgen Seegger wiederholte die Erwartungen der Wehr an die Gemeinde aus dem öffentlichen Brief: Einhalten der gesetzlichen Vorschriften, einen konkreten Zeitplan und Sicherung der Finanzmittel sowie eine schriftliche Zusage des Marktrates zur Umsetzung des Projekts. Einzelne Aktive kritisierten die lange Dauer der Maßnahme bis 2028. Martin Schülkens appellierte, nach vorne zu schauen, und das Projekt gemeinsam mit der Gemeinde anzugehen.

Neuer Kommandant für die Feuerwehr

Nach zwölf Jahren im Amt kandidierte Kommandant Seegger nicht mehr. Er dankte für die gute Zusammenarbeit in der Wehr. „Es erfüllt einen mit Stolz und macht Spaß, mit dieser coolen Truppe zu arbeiten“, sagte Seegger. In der Neuwahl wurde Martin Schülkens als neuer Kommandant gewählt. Neue stellvertretende Kommandanten sind Tobias Engel und Michael Zwerger.

Vorstand Roth erinnerte in seinem Bericht an den Termin beim Innenministerium in München. Im Gespräch mit Staatssekretär Sandro Kirchner wurde über das Gerätehaus in Willofs und die allgemeinen Probleme kleiner Dorffeuerwehren diskutiert. Dabei wurden Vereinfachungen bei den Vorschriften und eine Reform des Feuerwehrgesetzes angeregt.