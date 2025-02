Gaudiwurm in Marktoberdorf: Diese Gruppen sind 2025 dabei

63 Zugnummern, 107 Gruppen und 47 Fasnachtswagen: Die Zahlen lassen erahnen, dass der Gaudiwurm in Marktoberdorf wieder ein großes Spektakel wird. Mit seinen über 30.000 Zuschauern jedes Jahr gehört der Faschingsumzug zu den größten in Schwaben. Und 2025 wird der Gaudiwurm sogar noch größer: „Es sind so viele Teilnehmer wie noch nie dabei“, sagt Umzugspräsidentin Claudia Bestler.

Diese Teilnehmer sind 2025 beim Gaudiwurm Marktoberdorf dabei

Die Zugnummern im Überblick:

Fabian Kollmann : Oberdorfer Gaudiwurm Katastrophenband Rohrdorf : Stinkbiber - Hellau Dietmannsrieder Duranand : Dietmannsrieder Duranand im Zauberwald Fratzenschmierer (Leuterschach) : Trau koim Clown Tschus Group from Frisco (Friesenried) : Hexen Schwabegger Gauditruppe : Geisterschiff Jenny Moosrock - Cafe (Marktoberdorf) : Bahnhof MOD - Gleis 9 3/4-tel (Harry Potter) Stadtkapelle Marktoberdorf : Hokus Pokus Musikus D Remix Haufen (Seeg, Eisenberg, Pfronten, Andere, Rückholz) : Die Eiskönigin TSV Aitrang (Abt. Aerobic) : Quallen Dorfgemeinschaft Hattenhofen : Hattenhofen spannt den Biber ein Carpe Noctem (Marktoberdorf) : Peter Pan Musikkapelle Stötten : Endlich V-Markt Faschingswagen Niedersonthofen : Moonshiners Niso Freche Füchse Oberthingau : Oberthingar Vikings Zawüha (Hopfen) : Minions Faschingsgrutzga (Hopferau) : De schwankenden Partygötter vom Nil Musikkapelle Bertoldshofen Trachtenverein Marktoberdorf : Oberdorfer Spukschloss Einzelgänger Faschingsgesellschaft Dietmannsried : Gardenkostüm Ebersbacher Narren : Hippies Allat d‘rbei (Stötten) : Stimmung, Spaß und Tollerei 25 mol dr‘bei!! Musikverein Rieder : Eisbaden Leuterschacher Agenten : Kopflose Fabelwesen : Mystisch aus Tirol - Fabelwesen zoa punkt null Hüttenfreunde Lengenwang : Glücksbringer on Tour Faschingsfreunde Pforzen : Burgo der Drache Freiwillige Feuerwehr Huttenwang : Die Schlümpfe Prinzengarde Hopferau : Prinzengarde Musikkapelle Geisenried : Love, Peace & Blasmusik MSC Marktoberdorf : Wahrsager - Blick in die Zukunft Faschingsverein Flake Biessenhofen : Wikinger Trachtenverein „Schwäbischer Rigi“ Stötten a. A. : Shaun das Schaf Dorfconnection LHR (Lengenwang, Hummeratsried, Ronried) : Rio - die Vögel sind los TSV Bertoldshofen : Vikings Musikkapelle Sulzschneid : Nonnen und Mönche Maskengruppe Waldgeister Engetried : Holzmasken Burschenverein Geisenried : Spongebob die Krosse Krabbe Faschingsfreunde Romatsried : Mittelalter Stadelmafia Ebenhofen : Apres Ski Landjugend Apfeltrang : Weißwurst & Senf Kaiser-Maximilian Trommler zu Kaufbeuren : Star Wars Kraftisrieder Duranand : Schuh des Manitu Faschingsverein Dreiländereck (Hopferbach) : Unterwasserwelt Hüttengemeinschaft Böhen (HGB) : Las Vegas Bauwagen GbR : Geisterschiff Vorderaubergler Berabeira : Dinosaurier - Jurassic Guggenmusik Pangalatischer Donnergurglar : Punker FC Thalhofen : Fledermäuse Freiwillige Feuerwehr Marktoberdorf : Astronauten Ingenrieder Faschingsfreunde : Eberhofer Filme Steddar Jugend : Geltnach Fischer Kljb Überbach und Schrattenbach : Asterix und Obelix Musikverein Leuterschach : Dschungel(camp) Altdorfer Pappnasen : I glob i krieag an Vogl Steadar u. Hofar Hütte : Major Tom - Space Faschingsgeneration Müba : Wikinger D‘ Lebische Haufe (Seeg) : Manta Manta Hopferbacher Mitanand : Günztaldampfer Hopferbacher Mitanand Oldtimer Freunde Görisried : Discotreff Görisried Sportfreunde Aitrang : Weihnachtsmann & Co. KG Claudia Bestler : Zugen(d)te

Alle Infos zum Gaudiwurm 2025 in Marktoberdorf

Der Gaudiwurm Marktoberdorf beginnt am Faschingssonntag, 2. März, um 13.30 Uhr am Marktoberdorfer Rathaus. Die Umzugsstrecke ist 3,5 Kilometer lang. Der Zugweg führt über die Tigaustraße, Meichelbeckstraße, Salzstraße, Eberle-Kögl-Straße, Gschwenderstraße, Bahnhofstraße und Kemptener Straße in Marktoberdorf.

Sprecherstellen gibt es am Rathaus, an der Ecke Meichelbeckstraße/Tigaustraße, an der Ecke Meichelbeckstraße/Carl-Maria-von-Weber-Straße, am Gasthof „Zum Hirsch“, an der Rauh-Kreuzung und an der Ecke Ruderatshofener Straße/Gschwenderstraße.

Icon Galerie 64 Bilder Knapp 1900 Teilnehmer zogen beim Gaudiwurm in Marktoberdorf in aufwendigen Kostümen und Fasnachtswagen über die Umzugsstrecke. Es war eine Menge geboten.