Culcha Candela, Tream und Malle-Stars: Das ist beim Go to Gö 2025 geboten

Das Festival Go to Gö in Görisried (Kreis Ostallgäu) ist seit Jahren ein fester Bestandteil im Festival-Kalender des Allgäus. 2025 wird am letzten April-Wochenende und am ersten Mai-Wochenende wieder im Acht-Master-Zirkuszelt in der Gemeinde gefeiert. Line-up, Preise und Besucherzahlen: Hier finden Sie alle Informationen rund um das Go to Gö 2025.

Programm und Line-up des Go to Gö 2025

Im Zirkuszelt bei Görisried im Ostallgäu wird dieses Jahr wieder an drei Tagen an zwei Wochenenden gefeiert. Ende April gibt es ein gemischtes Programm von DJs über Bands aus dem Allgäu bis hin zu Schlagerstars vom Ballermann. Das ist das Line-up des Go to Gö 2025:

Freitag, 25. April 2025: Dream Night

19 Uhr: Einlass

20 Uhr bis 20.35 Uhr: Luca Riccobono

20.45 Uhr bis 21.45 Uhr: Los Brudalos

21.55 Uhr bis 22.55 Uhr: MYT

23.15 Uhr bis 0.30 Uhr: TREAM

0.35 Uhr bis 2.05 Uhr: PAZOO

2.05 Uhr bis 3 Uhr: Luca Riccobono

Samstag, 26. April 2025: Grenzenlos

19 Uhr: Einlass

20 Uhr bis 21.30 Uhr: Speckdrum

21.40 Uhr bis 22.35 Uhr: MilleniumKid

22.40 Uhr bis 23 Uhr: André

23.05 Uhr bis 0.35 Uhr: Culcha Candela

0.45 Uhr bis 1.30 Uhr: Rubi

1.35 Uhr Uhr bis 3 Uhr: Luca Dante Spadafora

Samstag, 3. Mai 2025: Mallorca 6.0

19 Uhr: Einlass

20 Uhr bis 21.30 Uhr: Lamas

21.35 Uhr bis 22.10 Uhr: Isi Glück

22.15 Uhr bis 22.55 Uhr: Mickie Krause

23 Uhr bis 0 Uhr: Mia Julia

0.05 Uhr bis 0.50 Uhr: Ikke Hüftgold

0.55 Uhr bis 1.35 Uhr: Anja Bavaria

1.40 Uhr bis 3 Uhr: Felix Harrer

Go to Gö 2025: Tickets und Preise

Karten für das Go to Gö 2025 gibt es schon jetzt online im Vorverkauf. Das Ticket für Freitag, 25. April, kostet vorab 46,95 Euro, am Samstag, 26. April, kostet es 29,95 Euro, und am Samstag, 3. Mai, ebenfalls 29,95 Euro. Es gibt außerdem ein Drei-Tages-Ticket für alle Abende für 94,95 Euro. Im Online-Vorkauf kommen dann noch Gebühren von 3,95 Euro bzw. 6,95 Euro für das Drei-Tages-Ticket hinzu.

Go to Gö Festival in Görisried: Anfahrt und Parken

Görisried liegt im Landkreis Ostallgäu zwischen Oy-Mittelberg und Marktoberdorf. Die Gemeinde hat keinen eigenen Autobahn-Anschluss. Wer mit dem Auto kommt, kann entweder auf der A7 bis Oy-Mittelberg fahren und von dort aus weiter in Richtung Görisried oder über die B12 und B16 - Ausfahrt B472 Marktoberdorf-West. Das Partyzelt liegt im Gewerbegebiet „In der Lache“. Vor Ort gibt es Parkplätze.

Alle Infos zum Last-Minute-Bus des Go to Gö

Für alle, die in der Nacht ihre Mitfahrgelegenheit verpasst haben, gibt es einen Last-Minute-Bus, der auf zwei Linien um 1.30 Uhr, 3.15 Uhr und 5 Uhr abfährt. Die Busse haben nur ein bestimmtes Kontingent und sind daher nur für die Gäste gedacht, die ihren Fahrer oder Fahrerin verpasst haben.

Bus-Linie 1 fährt diese Route:

Görisried

Oberthingau

Unterthingau

Geisenried

Thalhofen

Marktoberdorf (AOK)

Leuterschach

Wald

Lengenwang

Seeg

Nesselwang

Rückholz

Görisried

Bus-Linie 2 fährt diese Route:

Görisried

Oy

Faistenoy

Wertach

Zollhaus

Bodelsberg

Sulzberg (Ried)

Durach

St. Mang

Kempten

Betzigau

Wildpoldsried

Kraftisried

Görisried

Genauere Informationen zu den Zeiten und Routen gibt es im Eingangsbereich des Zirkuszelts.

Besucherzahlen des Go to Gö

Im letzten Jahr feierten am ersten Wochenende des Go to Gö über 9000 Menschen im großen Party-Zirkuszelt in Görisried. Bei der „DJ-Night“ zum Auftakt des Festivals kamen rund 3000 Besucherinnen und Besucher, am Tag darauf waren es mit 6000 Fans am „Grenzenlos“-Abend die doppelte Menge.

Bei der Mallorca-Party am zweiten Festivalwochenende kamen rund 5000 Menschen. Somit beläuft sich die Besucherzahl beim Go to Gö 2024 auf rund 14.000 Menschen.