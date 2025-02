Dieser Mann ist das Gesicht des Handwerks im Ostallgäu

Es war ein Abend, der dem Anlass mehr als gerecht wurde: Robert Klauer ist seit 20 Jahren Kreishandwerksmeister im Ostallgäu. Mit ihm feierten Vertreter der Handwerkskammer, Innungsobermeister und Wegbegleiter, gebührend im Restaurant „Zum Sailer“ in Marktoberdorf. Sie dankten dabei Klauer für zwei Jahrzehnte ehrenamtlichen Einsatz.

Klauer genießt hohe Wertschätzung

Schon beim Empfang wurde deutlich, wie viel Wertschätzung Klauer genießt. Mit Wunderkerzen in den Händen und musikalischer Begleitung wurde er von den Gästen auf der Terrasse überrascht – ein emotionaler Auftakt, der Gänsehautmomente schaffte. In seiner Begrüßung würdigte Josef Ambros als stellvertretender Kreishandwerksmeister Robert Klauer nicht nur als Führungspersönlichkeit, sondern auch als verlässlichen Partner, der stets ein offenes Ohr für die Anliegen des Handwerks habe. Er ließ bedeutende Meilensteine der vergangenen 20 Jahre Revue passieren und bereitete damit die Bühne für die Hauptrede des Abends.

Stellvertretender Kreishandwerksmeister Josef Ambros (links) würdigte Kreishandwerksmeister Robert Klauer (Mitte) ebenso wie der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Schwaben Ulrich Wagner (rechts) Foto: Carmen Vavra

Ulrich Wagner hob als Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Schwaben in seiner Laudatio Klauers außergewöhnliches Engagement für die Region hervorhob. „Sie sind nicht nur das Gesicht des Handwerks im Ostallgäu. Sie sind eine Institution im Handwerk. Und für uns als Handwerkskammer waren und sind Sie ein stets vertrauensvoller Partner“, betonte er. Seine Beharrlichkeit, seine Führungsstärke und seine Leidenschaft hätten das Handwerk in der Region maßgeblich geprägt und gestärkt.

Ein Gedicht mit viel Herz und Humor

Besonders berührend war der Beitrag der ehemalige Friseurobermeisterin Sandra Gareiß, die mit einem eigens verfassten Gedicht Klauers berufliche und persönliche Stationen mit viel Herz und einer Prise Humor beleuchtete. Für eine humorvolle Auflockerung des Abends sorgten die der Damen der Verwaltung, die mit einer kreativen Einlage die „Handwerks-Oscars“ verliehen. In Kategorien, wie „Bester Regisseur bei schwierigen Projekten“ wurde Robert Klauer augenzwinkernd mit verschiedenen goldenen Trophäen aus der Handwerkswelt geehrt.

Den kulinarischen Höhepunkt bildete das Abendmenü, das bei allen Gästen großen Anklang fand und die Feierlichkeiten abrundete. Am Ende des Abends ergriff Robert Klauer selbst das Wort und bedankte sich bei allen Anwesenden. Seine Dankesworte zeigten wie sehr ihm das Handwerk am Herzen liegt. Er ließ durchblicken, dass ihn die Überraschung sichtlich bewegt habe, und versprach, sich weiterhin mit Leidenschaft für das Handwerk in der Region einzusetzen. Die Jubiläumsfeier zeigte, dass das Handwerk in der Region nicht nur mit Können, sondern auch mit Herz geführt wird. (pm)