Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Marktoberdorf
Icon Pfeil nach unten

Influencer in Traktoren aus Marktoberdorf: Fendt stellt seine Werbestrategie vor der Agritechnica um

Aufbruchstimmung trotz Krise

Jetzt Werbung sogar mit Influencern: Fendt beackert ein neues Feld

Fendt ändert seine Marketingstrategie. Die neuen Traktoren aus Marktoberdorf rollen schon vor der Agritechnica durch Europa. Fendt-Chef Gröblinghoff nennt den Grund.
Von Andreas Filke
    • |
    • |
    • |
    Fünf neue Modellreihen präsentiert Fendt bei der Agritechnica in Hannover. Dabei erfährt die Erfolgsserie des 800 Vario (Foto) eine Neuauflage und kommt wieder zurück in den Markt.
    Fünf neue Modellreihen präsentiert Fendt bei der Agritechnica in Hannover. Dabei erfährt die Erfolgsserie des 800 Vario (Foto) eine Neuauflage und kommt wieder zurück in den Markt. Foto: AGCO Fendt

    Konkrete Zahlen wollte er vor der versammelten Schar der Mitglieder des Fendt Classic Club International nicht nennen. Ein positives Signal sendete er von der Bühne im Forum in Marktoberdorf hinab ins Publikum trotzdem: „Fendt geht es in der aktuellen Situation und in den Wirren dieser Zeiten recht gut.“ Jedoch schob er gleich hinterher: „Der Wind bläst uns gerade direkt von vorn ins Gesicht.“ Ein Grund zum Trübsalblasen ist das für Christoph Gröblinghoff, Vice President und Vorsitzender der Fendt Geschäftsführung, nicht. Es kam vielmehr eine Jetzt-erst-recht-Stimmung auf, denn zur Agritechnica im November in Hannover geht der Traktorenhersteller in die Vollen: Er stellt gleich fünf neue Baureihen mit unterschiedlichen Modellen vor. Und da kommen auch Influencer ins Spiel.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden