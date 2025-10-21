Jetzt Werbung sogar mit Influencern: Fendt beackert ein neues Feld

Konkrete Zahlen wollte er vor der versammelten Schar der Mitglieder des Fendt Classic Club International nicht nennen. Ein positives Signal sendete er von der Bühne im Forum in Marktoberdorf hinab ins Publikum trotzdem: „Fendt geht es in der aktuellen Situation und in den Wirren dieser Zeiten recht gut.“ Jedoch schob er gleich hinterher: „Der Wind bläst uns gerade direkt von vorn ins Gesicht.“ Ein Grund zum Trübsalblasen ist das für Christoph Gröblinghoff, Vice President und Vorsitzender der Fendt Geschäftsführung, nicht. Es kam vielmehr eine Jetzt-erst-recht-Stimmung auf, denn zur Agritechnica im November in Hannover geht der Traktorenhersteller in die Vollen: Er stellt gleich fünf neue Baureihen mit unterschiedlichen Modellen vor. Und da kommen auch Influencer ins Spiel.

