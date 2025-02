Noch mehr Sicherheitsmaßnahmen für Gaudiwurm in Marktoberdorf

Endlich wieder Gaudiwurm in Marktoberdorf. Am Sonntag steuert die Fasnacht in der Stadt ihrem Höhepunkt entgegen. Gut 2000 Menschen wirken mit, ein Mehrfaches wird ihnen „Hee du hee“ zujubeln. Aber wie sicher wird der Umzug sein? Kempten und Bad Wörishofen haben ihn abgesagt. In Köln sollen Islamisten mit einem Anschlag gedroht haben. „Gezielte Panikmache“, beruhigt die dortige Polizei. Wie sieht es für den Oberdorfer Gaudiwurm aus? Unsere Redaktion fragte bei Inspektionsleiter Frank von der Wehd nach.

Wann beginnt die Polizei mit den Vorbereitungen? Es habe bereits im November die erste Besprechung mit allen Verantwortlichen stattgefunden, weitere folgten aus gegebenen Anlässen, sagt von der Wehd.

Sicherheitsmaßnahmen für den Gaudiwurm in Marktoberdorf: So wirkt sich der Anschlag in München aus

Welche Maßnahmen werden schon seit Jahren ergriffen? Die Polizei hat schon seit etwa fünf Jahren, in Absprache mit der Stadt, auf das Einfahren in Menschenmengen reagiert und ein Absperrkonzept für die Veranstaltung erarbeitet. Ebenso ist die Präsenz der Polizei während des gesamten Faschingstreibens Standard.

Welche Aufgaben muss die Polizei übernehmen, was darf die Feuerwehr? Die Feuerwehr darf im Verkehr alle Absperrmaßnahmen übernehmen und den Verkehr anhalten. Der Bauhof der Stadt unterstützt hierbei mit Absperreinrichtungen. Die Polizei ist darüber hinaus für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständig und ahndet beziehungsweise verfolgt Ordnungswidrigkeiten und Straftaten.

Wie wirkt sich der Anschlag von München auf den Gaudiwurm aus? Laut von der Wehd wurde am 17. Februar eine sogenannte anlassbezogene Besprechung mit der Feuerwehr und den Fasnachtern als Veranstalter einberufen. Es wurden noch zusätzliche Absperrmaßnahmen vereinbart. Weiterhin werde die Polizei mit hoher Präsenz vor Ort sein, sagt er.

Marktoberdorf beabsichtigt, Poller anzuschaffen - Was Besucher beachten sollten

Die Stadt plant, selbst Poller anzuschaffen. Wie wirken sie? Laut Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell handelt es sich um mobile Verbünde. Fährt ein Auto dagegen, wird es gleichsam aufgebockt und kommt nicht weiter.

Was sollten Besucher beachten, um nicht in Verdacht zu geraten? Natürlich solle der Spaß im Vordergrund stehen, sagt von der Wehd. Aber aus Sicht der Polizei muss die Sicherheit immer gewährleistet sein. Sie rät: Den Alkoholkonsum im Griff behalten und sich Gedanken über die Kostümierung machen. Auf Kostüme mit Gesichtsmasken oder auch auf täuschend echt aussehende Waffen sollte verzichtet werden.

Icon Vergrößern Horrormasken wie diese werden auch beim Gaudiwurm gern getragen. Doch gerade in diesem Jahr sei das keine gute Idee, sagt die Marktoberdorfer Polizei. Foto: Tim Brakemeier, dpa (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Horrormasken wie diese werden auch beim Gaudiwurm gern getragen. Doch gerade in diesem Jahr sei das keine gute Idee, sagt die Marktoberdorfer Polizei. Foto: Tim Brakemeier, dpa (Symbolbild)

Alle Informationen zum Gaudiwurm 2025 in Marktoberdorf finden Sie hier.