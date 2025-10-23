Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Marktoberdorf
Icon Pfeil nach unten

Martinimarkt 2025: Öffnungszeiten, Attraktionen und Angebote

Jahrmarkt in Marktoberdorf

Das ist beim Martinimarkt in Marktoberdorf am Wochenende geboten

In Marktoberdorf ist am Wochenende wieder der traditionelle Martinimarkt. Das sind die Attraktionen, das Angebot und die Öffnungszeiten für dieses Jahr 2025.
Von Linda Rossmanith
    • |
    • |
    • |
    • |
    Am Wochenende ist Martinimarkt in Marktoberdorf. Die wichtigsten Informationen im Überblick.
    Am Wochenende ist Martinimarkt in Marktoberdorf. Die wichtigsten Informationen im Überblick. Foto: Heinz Budjarek (Archivbild)

    Es ist wieder soweit: Am Wochenende ist Martinimarkt in Marktoberdorf. Das traditionelle Herbstereignis bietet auch in diesem Jahr ein buntes Angebot mit zahlreichen Angeboten und Attraktionen. Hier das Wichtigste im Überblick:

    Wann ist der Martinimarkt geöffnet?

    Der Martinimarkt in Marktoberdorf findet an kommenden Oktober-Wochenende statt. Der Jahrmarkt mit Fahrgeschäften, Essenständen und mehr beginnt am Samstag, 25.10.2025.

    Der Händlermarkt startet einen Tag später, am Sonntag, 26.10.2025. Zudem beteiligen sich die Einzelhändler am verkaufsoffenen Sonntag am Fest.

    Beide Märkte gehen bis einschließlich Montag, 27.10.2025.

    Das sind die Öffnungszeiten am Martinimarkt 2025 in Marktoberdorf:

    Jahrmarkt:

    • Samstag, 25.10.2025: 14 bis 22 Uhr
    • Sonntag, 26.10.2025: 10 bis 22 Uhr
    • Montag, 27.10.2025: 10 bis 22 Uhr

    Händlermarkt:

    • Sonntag, 26.10.2025: 10 bis 17 Uhr
    • Montag, 27.10.2025: 10 bis 17 Uhr

    Verkaufoffener Sonntag der Geschäfte:

    • Sonntag, 26.10.2025: 13 bis 17 Uhr

    Wo ist der Martinimarkt in Marktoberdorf?

    Der Bereich des Marktes liegt um das Rathaus in der Georg-Fischer-, Kemptener- und Jahnstraße bis hin zum Marktplatz in Marktoberdorf.

    Auf dem Martinimarkt in Marktoberdorf gibt es Angebote für Klein und Groß.
    Auf dem Martinimarkt in Marktoberdorf gibt es Angebote für Klein und Groß. Foto: Heinz Budjarek (Archiv)

    Was gibt es auf dem Martinimarkt 2025?

    Der Eintritt zum Martinimarkt ist 2025 frei.

    Das gibt es auf dem Jahrmarkt in Marktoberdorf:

    • Schiffschaukel
    • Märchenkarusell
    • Autoscooter
    • Bungee-Trampolin
    • Waterballs

    Zum Essen gibt es unter anderem die Jahrmarkts-Klassiker Schokofrüchte, Eis, Crêpes und gebrannte Mandeln.

    Das ist auf dem Händlermarkt geboten:

    • Schmuck
    • Textilien
    • Geschenkartikel
    • Haushaltswaren
    • Reinigungsgeräte
    • Gewürzen
    • Naturprodukte

    Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Marktoberdorf

    • Einwohner: 18.886 (30.09.2022)
    • Bürgermeister: Dr. Wolfgang Hell (CSU)
    • Lage: 758 Meter ü. NHN
    • Fläche: 95,25 km²
    • Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Marktoberdorf: Schloss Marktoberdorf, Modeon, Künstlerhaus Marktoberdorf, Römerbad Marktoberdorf, Kurfürstenallee
    • Bekannte Feste und Veranstaltungen in Marktoberdorf: Gaudiwurm (größter Faschingsumzug im Allgäu), Internationaler Kammerchorwettbewerb, Musica Sacra
    • Homepagewww.marktoberdorf.de
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden