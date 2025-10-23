Das ist beim Martinimarkt in Marktoberdorf am Wochenende geboten

Es ist wieder soweit: Am Wochenende ist Martinimarkt in Marktoberdorf. Das traditionelle Herbstereignis bietet auch in diesem Jahr ein buntes Angebot mit zahlreichen Angeboten und Attraktionen. Hier das Wichtigste im Überblick:
Wann ist der Martinimarkt geöffnet?
Der Martinimarkt in Marktoberdorf findet an kommenden Oktober-Wochenende statt. Der Jahrmarkt mit Fahrgeschäften, Essenständen und mehr beginnt am Samstag, 25.10.2025.
Der Händlermarkt startet einen Tag später, am Sonntag, 26.10.2025. Zudem beteiligen sich die Einzelhändler am verkaufsoffenen Sonntag am Fest.
Beide Märkte gehen bis einschließlich Montag, 27.10.2025.
Das sind die Öffnungszeiten am Martinimarkt 2025 in Marktoberdorf:
Jahrmarkt:
- Samstag, 25.10.2025: 14 bis 22 Uhr
- Sonntag, 26.10.2025: 10 bis 22 Uhr
- Montag, 27.10.2025: 10 bis 22 Uhr
Händlermarkt:
- Sonntag, 26.10.2025: 10 bis 17 Uhr
- Montag, 27.10.2025: 10 bis 17 Uhr
Verkaufoffener Sonntag der Geschäfte:
- Sonntag, 26.10.2025: 13 bis 17 Uhr
Wo ist der Martinimarkt in Marktoberdorf?
Der Bereich des Marktes liegt um das Rathaus in der Georg-Fischer-, Kemptener- und Jahnstraße bis hin zum Marktplatz in Marktoberdorf.
Was gibt es auf dem Martinimarkt 2025?
Der Eintritt zum Martinimarkt ist 2025 frei.
Das gibt es auf dem Jahrmarkt in Marktoberdorf:
- Schiffschaukel
- Märchenkarusell
- Autoscooter
- Bungee-Trampolin
- Waterballs
Zum Essen gibt es unter anderem die Jahrmarkts-Klassiker Schokofrüchte, Eis, Crêpes und gebrannte Mandeln.
Das ist auf dem Händlermarkt geboten:
- Schmuck
- Textilien
- Geschenkartikel
- Haushaltswaren
- Reinigungsgeräte
- Gewürzen
- Naturprodukte
Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Marktoberdorf
- Einwohner: 18.886 (30.09.2022)
- Bürgermeister: Dr. Wolfgang Hell (CSU)
- Lage: 758 Meter ü. NHN
- Fläche: 95,25 km²
- Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Marktoberdorf: Schloss Marktoberdorf, Modeon, Künstlerhaus Marktoberdorf, Römerbad Marktoberdorf, Kurfürstenallee
- Bekannte Feste und Veranstaltungen in Marktoberdorf: Gaudiwurm (größter Faschingsumzug im Allgäu), Internationaler Kammerchorwettbewerb, Musica Sacra
- Homepage: www.marktoberdorf.de
