Neue Stadträtin in Marktoberdorf: Wer ist sie?

Weil Dr. Anne-Dore Fritzsche wegzog, brauchte der Stadtrat ein neues Mitglied. Nun verstärkt Gerti Kustermann die Fraktion der Grünen.
Von Andreas Filke
    Gerti Kustermann ist von Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell als neue Stadträtin vereidigt worden. Foto: Andreas Filke

    Der Marktoberdorfer Stadtrat hat ein neues Mitglied. Gerti Kustermann verstärkt nun die Fraktion der Grünen. Sie folgt Dr. Anne-Dore Fritzsche nach, die weggezogen ist.

    Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell vereidigte die 65-Jährige in der jüngsten Sitzung. Gerti Kustermann war bislang Lehrerin an der Mittelschule in Biessenhofen und Beratungsrektorin für die Beratungslehrer im Ostallgäu. Derzeit befindet sie sich in der Freistellungsphase.

    Neue Marktoberdorfer Stadträtin Gerti Kustermann freut sich auf ihre Aufgabe

    Sie freue sich als „Best Agerin“, als Frau in den besten Jahren, auf ihre Aufgabe im Stadtrat, denn Marktoberdorf sei ihre Heimatstadt. Viele kennen sie noch aus ihrer aktiven Zeit als Handballerin beim TSV Marktoberdorf. In der zweiten Wahlperiode vertritt sie zudem die Grünen im Kreistag.

    Die Posten, die Fritzsche bisher innehatte, gingen – bis auf eine Ausnahme – auf einstimmigen Beschluss auf Kustermann über. Sie ist jetzt Mitglied im Bau- und im Stadtentwicklungsausschuss, sowie stellvertretendes Mitglied im Finanz- und im Kulturausschuss. Außerdem wurde sie zur Seniorenbeauftragten gewählt. Fritzsches Tätigkeit im Aufsichtsrat der städtischen Stadtbau Marktoberdorf übernimmt Fraktionskollege Georg Martin.

