Die Festivalsaison beginnt: Alle Infos zum Rockfrühling 2025 in Untrasried

Mit dem Rockfrühling 2025 in Untrasried (Kreis Ostallgäu) beginnt Anfang April die Festivalsaison im Allgäu. Die Veranstaltung zählt nach Angaben der Organisatoren zu den größten Rockfestivals in Süddeutschland und ist seit über 25 Jahren fest im Veranstaltungskalender der Region verankert.

Bilder aus dem letzten Jahr, Einlass, Programm und vieles mehr: Hier finden Sie alle Informationen zum Rockfrühling 2025.

Programm und Einlass beim Rockfrühling Untrasried 2025

Beim Rockfrühling in Untrasried gibt es 2025 wieder ein Konzert für Kinder am Donnerstag, 3. April. Für Erwachsene und Jugendliche ist am Freitag, 4. April, und Samstag, 5. April, „Heavy Rock‘n‘Party“ sowie das bewährte Rockfrühling-Programm für alle Generationen geboten. Hier der Überblick über Einlass und Zeitplan:

Donnerstag, 3. April: Kids-Konzert

15.30 Uhr: Einlass

17 Uhr bis 18.15 Uhr: Heavysaurus

Freitag, 4. April: Heavy Rock‘n‘Party

19 Uhr: Einlass

20 Uhr bis 22.15 Uhr: Die Draufgänger

22.30 Uhr bis 23.45 Uhr: Alexander Eder

0 Uhr bis 2 Uhr: Troglauer

2.15 Uhr bis 4.45 Uhr: Ansatzlos

Samstag, 5. April: Generations-Abend

19 Uhr: Einlass

20 Uhr bis 22.30 Uhr: Schreyner

22.50 Uhr bis 1.05 Uhr: Shark

1.15 Uhr bis 2 Uhr: Anja Bavaria

2 Uhr bis 3.30 Uhr: Habe & Dere

Rockfrühling in Untrasried 2025: Eintritt und Preise

Tickets für den Rockfrühling 2025 gibt es im Online-Kartenvorverkauf. Vorab kosten die Karten für Freitag 18 Euro pro Stück, für Samstag 16 Euro. Es gibt auch Kombi-Tickets für beide Abende für 30 Euro pro Eintrittskarte.

Für das Konzert von Heavysaurus am Donnerstag gibt es gestaffelte Eintrittspreise: Ein Ticket für Kinder von drei bis elf Jahren kostet 29 Euro, Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren zahlen 34 Euro. Es gibt außerdem ein Familienticket für zwei Erwachsene und zwei Kinder für 110 Euro. Ein Ticket für Schwerbehinderte kostet 29 Euro, die Begleitung kommt kostenlos rein.

Anfahrt und Parken: So kommen Sie zum Rockfrühling

Untrasried liegt im Ostallgäu zwischen Obergünzburg und Kempten. Der Ort ist erreichbar über die A7 - Ausfahrt Dietmannsried. Von dort geht es Richtung Probstried weiter nach Untrasried. Die Adresse fürs Navi lautet: Am Freibad 1, 87496 Untrasried. Vor Ort gibt es Parkplätze, die Feuerwehr weist die Besucherinnen und Besucher ein.

Bilder vom Rockfrühling in Untrasried

Den Rockfrühling in Untrasried gibt es seit über 25 Jahren. Jedes Jahr tun sich die örtlichen Vereine zusammen, um das Festival in dem 800-Einwohner-Dorf zwischen Obergünzburg und Kempten auf die Beine zu stellen. Rund 10.000 Besucherinnen und Besucher feiern jedes Jahr in Untrasried. Hier finden Sie die Bilder aus den letzten Jahren:

Hier gibt es die Bilder vom Rockfrühling 2024 in Untrasried am Samstag:

Neuerungen beim Rockfrühling 2025

Der Rockfrühling in Untrasried 2025 feierte letztes Jahr großes Jubiläum mit einigen Neuerungen - darunter das Programm für Kinder, das es auch in diesem Jahr wieder gibt. Das Konzert von Heavysaurus findet am Nachmittag bei angepasster Lautstärke für die kleinen Gäste statt.

Zudem kündigen die Organisatoren an, dass sie den Innenraum des Partyzelts am Sportplatz in Untrasried etwas überarbeitet haben: Es gibt neue Technik, neue Beleuchtung und neue Bars, an denen die Helferinnen und Helfer keine fertigen Cocktailmischungen verkaufen, sondern diese selbst zubereiten.

Auch am Bühnenkonzept wurde geschraubt. Neben der großen Main-Stage wird die After-Show-Stage in diesem Jahr noch größer als zuvor und auch dort wird wieder Live-Musik gespielt - wie es in früheren Jahren der Fall war.

Einlass für Jugendliche beim Rockfrühling

Am Freitag und Samstag haben Jugendliche ab 14 Jahren Zutritt zum Festivalgelände. Alle im Alter zwischen 14 bis 16 Jahren dürfen das Gelände nur in Begleitung ihrer Eltern betreten. Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren dürfen ohne ihre Eltern bis Mitternacht auf dem Rockfrühling feiern. Mit volljähriger Begleitperson sowie Erziehungsbeauftragung gilt der Zutritt entsprechend länger.

Weitere Informationen zu Einlass und Jugendschutz beim Rockfrühling finden Sie hier.

Weitere Festivals 2025 im Allgäu

Wenige Wochen nach dem Rockfrühling steigt im Ostallgäu schon das nächste Festival: Das Go to Gö in Görisried am 25. und 26. April sowie am 3. Mai. Weitere Konzert- und Festivalhighlights 2025 im Allgäu finden Sie hier.