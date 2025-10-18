Sie lebt ihren Traum: Wie eine geistig beeinträchtigte Frau das Tauchen lernt

Bereits als Kind saß sie gebannt vor dem Fernseher, schaute sich Reportagen über die Natur an, am liebsten vom Leben unter Wasser. Den Fischen dort zu begegnen, mit ihnen zu schwimmen, sich frei zu fühlen: Das war immer ihr Traum. Es sollte noch viele Jahre dauern, bis der sich erfüllt. Denn Carolin ist geistig beeinträchtigt. Für diese Menschen ist es schwer, geeignete Tauchlehrer zu finden. Außer vielleicht in Marktoberdorf. Bis Ende des Jahres will sie die Prüfung zum Tauchschein geschafft haben. Es wäre ihr größtes Weihnachtsgeschenk.

Und Geschichte würde sie damit auch schreiben. Denn laut ihrem Ausbilder ist eine geistig behinderte Taucherin im weiten Umkreis einmalig.

Carolin ist selbst in ihrem Zimmer umgeben von Natur

Carolin, kurz Caro, ist trotz ihrer 33 Jahre geistig auf dem Stand einer Jugendlichen. Sich komplexe Zusammenhänge zu merken oder über mehrere Stunden hinweg konzentriert an einer Tätigkeit zu bleiben, fällt ihr einerseits schwer. Deshalb braucht sie bei ihrer Arbeit bei den Wertachtalwerkstätten regelmäßig Pausen. Andererseits kann sie sich sehr viel merken. Derzeit bestückt sie in der Arbeit ganz akribisch Adventskalender und bereitet sie für den Versand vor.

Christian Göppel und Carolin sind unter Wasser im Marktoberdorfer Hallenbad ein eingespieltes Team. Die 33-Jährige bereitet sich auf die Prüfung für den Tauchschein vor. Dies ist insofern ungewöhnlich, weil sie geistig gehandicapt ist. Foto: Markus Reichart

Wer Caro im neuen Wohnheim am Stadtplatz besuchen will, braucht nicht lange nach ihrem Zimmer zu suchen. Dort, wo die meisten Fotos mit Naturmotiven an der Tür hängen, dort wohnt sie. Natur und Carolin: Das gehört zusammen. Das ist an jeder Wand, in jedem Winkel zu erkennen. Von klein auf gehören Wandern, Reiten, Nordic Walking zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. Und natürlich das Schwimmen.

Als Kind hat sie mit ihren Eltern die Gewerbeschau in Marktoberdorf besucht und darüber Kontakt zu Schwimmern und Tauchern gefunden. Doch ihr damaliger Trainer konnte nicht immer alle Termine einhalten. Dabei sei gerade für beeinträchtigte Menschen die Regelmäßigkeit enorm wichtig, sagt Markus Reichart. Er koordiniert den inklusiven Sport, den die Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren anbietet. Laufen, Klettern, Skaten, der Klassiker Stockschießen und selbst Taekwondo: alles Sportarten, die inzwischen gang und gäbe sind. „Aber Tauchen? Das hätte ich nie gedacht“, sagt er. Doch dann kam Caro. Wie sollte er ihren sehnlichsten Wunsch erfüllen? Kurze Suche im Internet und er landete beim Tauchclub Marktoberdorf.

In Marktoberdorf hat Carolin beim Tauchclub ideale Verhältnisse gefunden

Christian Göppel nahm die junge Frau sofort unter seine Fittiche. Er ist der Vorsitzende und gleichzeitig Tauchlehrer. Für ihn ist diese Aufgabe neu. Körperbehinderte und Tauchen: Das gibt es öfter. Aber jemanden wie Caro hatte er noch nie. Nachdem ihr der Arzt die Tauglichkeit bescheinigt hatte, ging es los. Von beiden Seiten gab es zunächst ein paar Berührungsängste. Caro braucht Zeit, um sich anderen zu öffnen. Und wenn, dann ist sie auf diese eine Person fixiert, zu der sie Vertrauen aufgebaut hat.

Eine immens wichtige Grundlage für sie, beim Sport genauso wie im täglichen Leben. Nicht immer einfach, sagt Reichart. Deshalb werde über den Sport versucht, Menschen mit Handicap „mit der Realität des Lebens zu konfrontieren“. Das soll die Selbstständigkeit, soweit wie es möglich ist, fördern. Denn eine 1:1-Betreuung rund um die Uhr kann es nicht geben. Soll es auch nicht. Schließlich geht es um Teilhabe an der Gemeinschaft.

Im Marktoberdorfer Hallenbad ziehen sich Caro und Göppel den Taucheranzug an, legen die Pressluftflasche um, setzen sich die Brille auf und tauchen regelmäßig für eine Stunde ab. Caro ist hellauf begeistert. Die wichtigen Zeichen, mit denen sich Taucher unter Wasser verständigen, beherrscht sie sicher. Auch gespielt wird an der tiefsten Stelle des gefliesten Beckens. „Vier gewinnt“ zum Beispiel. Sie tauchen durch Ringe und üben dabei, wie sie eine Maske entlüften oder aus der Flasche des anderen Luft erhalten. Ganz wichtig für den Notfall. „Wenn sie auftaucht, sieht man ihr die Freude ganz deutlich an“, sagt ihr Trainer und freut sich mit ihr.

Worauf es bei behinderten Menschen auch beim Tauchen ankommt

Schon zweimal ist Caro mit den Marktoberdorfer Tauchern an den Plansee gefahren. Bis auf zwölf Metern Tiefe darf sie in Begleitung hinab. Für Caro ein wunderbares Erlebnis. Krebse hat sie dort beobachtet und kleine Fische. Auch von den Geräuschen unter Wasser ist sie höchst fasziniert. Wenn sie davon erzählt, leuchten die Augen und sie strahlt übers ganze Gesicht. Zu ihren liebsten Handbewegungen gehört der nach unten gerichtete Daumen. Heißt: Ich will weiter runter.

Wieder zurück oder nach dem Training greift sie zum Lehrbuch. Sie lernt eifrig. Schließlich will sie die Prüfung bestehen. Sie ist extra auf sie zugeschnitten. Sie legt sie in Etappen ab, nicht wie sonst an einem Stück. Caro ist sehr zuversichtlich und zufrieden mit ihrem Tauchlehrer: „Der Christian macht das sehr gut.“ Dafür gibt’s dann über Wasser ein Daumen hoch.