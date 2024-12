Autos schleudern bei Unfall von der Straße

Erhebliche Folgen hatte ein Unfall am Sonntagnachmittag in Marktoberdorf. Für die Unfallverursacherin und ihren Mann endete die Tour im Krankenhaus.

Das sagt die Polizei Marktoberdorf zum Unfallhergang

Eine 85-jährige Frau fuhr gemeinsam mit ihrem Ehemann auf der Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur AOK kam die Fahrerin nach Angaben der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Auto einer Frau. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Fahrzeuge auf ein angrenzendes Grundstück. Die Insassen des Verursacherfahrzeugs erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf etwa 9000 Euro geschätzt.