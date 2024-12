Ein Fendt-Schlepper aus tausenden Hufeisen? Diese zwei Landwirte machen es möglich

Die neue Skulptur, die vor dem Fendt-Forum in Marktoberdorf steht, ist knapp 5 Meter lang, 2,50 Meter breit und 3 Meter hoch. Und die Maße sind noch nicht mal das Außergewöhnliche an ihr. Nein, vielmehr das Material. Die Skulptur besteht nämlich ausschließlich aus Hufeisen. Tausende von ihnen - die genaue Zahl ist ein wohl gehütetes Geheimnis - bilden einen Fendt 718. Seit Ende November steht der Glücksschlepper in Marktoberdorf. Doch wo kommt er eigentlich her? Und wer hat sich die Mühe gemacht, die ganzen Hufeisen zusammenzuschweißen? Wer Antworten auf diese Fragen möchte, wird knapp 700 Kilometer von Marktoberdorf entfernt fündig: in Keppeln. Dort, in dem 160 Seelendorf bei Uedem in Nordrhein-Westfalen, hat Rainer Franken seinen Hof. Und genau dort, in Frankens Garage, entstand der Fendt-Traktor. Hufeisen für Hufeisen.

